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16:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В США отреагировали на невызов Медведевой и Загитовой в сборную России

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Американский спортивный журналист и эксперт по фигурному катанию Филипп Херш прокомментировал непопадание олимпийской чемпионки Алины Загитовой и чемпионки мира Евгении Медведевой в состав сборной России на сезон-2021/22.

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«Ave atque vale: Россия явно прошла этап доминирования Алины Загитовой и Евгении Медведевой, которые заняли два первых места в женском одиночном фигурном катании на Олимпийских играх в Пхенчхане. Ни одна из них не выступала с 2019 года, и ни одна из них не была включена в национальную команду на сезон-21/22», — написал Херш в своем Twitter.

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«Я не говорю, что выбор был несправедливым или необоснованным. Россия может позволить себе подобное решение из-за большого количества талантливых одиночниц. Просто отмечу очевидный конец соперничества двух потрясающих фигуристок, одна из которых с олимпийским титулом и званием чемпионки мира, а другая — с двумя титулами чемпионки мира и олимпийским серебром», — добавил специалист.

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В пятницу был опубликован состав национальной команды на предстоящий олимпийский сезон, в который не были включены обе фигуристки. Загитова и Медведева также не принимали участие в соревнованиях в сезоне-2020/21.

Предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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