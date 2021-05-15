В США отреагировали на невызов Медведевой и Загитовой в сборную России

«Ave atque vale: Россия явно прошла этап доминирования Алины Загитовой и Евгении Медведевой, которые заняли два первых места в женском одиночном фигурном катании на Олимпийских играх в Пхенчхане. Ни одна из них не выступала с 2019 года, и ни одна из них не была включена в национальную команду на сезон-21/22», — написал Херш в своем Twitter.
«Я не говорю, что выбор был несправедливым или необоснованным. Россия может позволить себе подобное решение из-за большого количества талантливых одиночниц. Просто отмечу очевидный конец соперничества двух потрясающих фигуристок, одна из которых с олимпийским титулом и званием чемпионки мира, а другая — с двумя титулами чемпионки мира и олимпийским серебром», — добавил специалист.
В пятницу был опубликован состав национальной команды на предстоящий олимпийский сезон, в который не были включены обе фигуристки. Загитова и Медведева также не принимали участие в соревнованиях в сезоне-2020/21.
Предстоящие зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.