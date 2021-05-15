«Жги напалмом»: Косторная взорвала соцсети прыжком на кубинском пляже

Фанаты остались неравнодушны к великолепному кульбиту и оставили массу комментариев. Среди них были швейцарская фигуристка Кимми Репон, назвавшая «блестящим» прыжок Косторной, и ее нидерландская коллега Линден ван Беммель.

Фигуристка отреагировала на комментарий одного из пользователей. В ответ он посоветовал ей ряд развлечений на Кубе.