«Жги напалмом»: Косторная взорвала соцсети прыжком на кубинском пляже
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала пост с отдыха на Кубе.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала пост с отдыха на Кубе.
17-летняя спортсменка показала прыжок невероятной красоты.
Фанаты остались неравнодушны к великолепному кульбиту и оставили массу комментариев. Среди них были швейцарская фигуристка Кимми Репон, назвавшая «блестящим» прыжок Косторной, и ее нидерландская коллега Линден ван Беммель.
Фигуристка отреагировала на комментарий одного из пользователей. В ответ он посоветовал ей ряд развлечений на Кубе.
Встречаются под фотографию и комментарии зарубежных фанатов.
—.«Обязательно плывите на катамаране на отмель нырять с маской, смотреть кораллы и рыб! И на экскурсию на крокодиловую ферму, и катание на катере по мангровым зарослям! Впечатлений на год хватит!» — порекомендовал serezha2202;
—.«А что, так можно? Это же с законами физики
—.«Аленка, отдыхай на всю катушку!» — пожелала giazint12.04;
—.«Алёна, жги напалмом!» — подсказала katerinalimova;
—.«Просто ласточка», — восторгается hempels_paradox;
—.«Так-то и самолет не нужен», — написал chu_ko_nu;
—.«Девочка, победившая гравитацию», — считает kobro4ka3001.
Встречаются под фотографию и комментарии зарубежных фанатов.
—.«Прыжок Алены в олимпийскую команду», — написал iceskateelips;
—.«Веселись, ты этого заслуживаешь», — советует sobloodyjamless;
—.«Пожалуйста, выкладывай больше фотографий из отпуска. Мы скучаем», — попросила aliona_clp;
—.«Тебя может остановить только небо», — мечтательно отреагировала peraspera_dastra;
—.«Прыжок на высшую ступень пьедестала в Пекине», — надеется jeyson.ra.