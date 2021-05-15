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16:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Жги напалмом»: Косторная взорвала соцсети прыжком на кубинском пляже

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала пост с отдыха на Кубе.

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17-летняя спортсменка показала прыжок невероятной красоты.

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Фанаты остались неравнодушны к великолепному кульбиту и оставили массу комментариев. Среди них были швейцарская фигуристка Кимми Репон, назвавшая «блестящим» прыжок Косторной, и ее нидерландская коллега Линден ван Беммель.

Фигуристка отреагировала на комментарий одного из пользователей. В ответ он посоветовал ей ряд развлечений на Кубе.

Встречаются под фотографию и комментарии зарубежных фанатов.

  • —.

    «Обязательно плывите на катамаране на отмель нырять с маской, смотреть кораллы и рыб! И на экскурсию на крокодиловую ферму, и катание на катере по мангровым зарослям! Впечатлений на год хватит!» — порекомендовал serezha2202;

  • —.

    «А что, так можно? Это же с законами физики как-то не соприкасается… Алëна!️ Вау!» — написал panasyuk_edvard;

  • —.

    «Аленка, отдыхай на всю катушку!» — пожелала giazint12.04;

  • —.

    «Алёна, жги напалмом!» — подсказала katerinalimova;

  • —.

    «Просто ласточка», — восторгается hempels_paradox;

  • —.

    «Так-то и самолет не нужен», — написал chu_ko_nu;

  • —.

    «Девочка, победившая гравитацию», — считает kobro4ka3001.
Во время загрузки произошла ошибка.

Встречаются под фотографию и комментарии зарубежных фанатов.

  • —.

    «Прыжок Алены в олимпийскую команду», — написал iceskateelips;

  • —.

    «Веселись, ты этого заслуживаешь», — советует sobloodyjamless;

  • —.

    «Пожалуйста, выкладывай больше фотографий из отпуска. Мы скучаем», — попросила aliona_clp;

  • —.

    «Тебя может остановить только небо», — мечтательно отреагировала peraspera_dastra;

  • —.

    «Прыжок на высшую ступень пьедестала в Пекине», — надеется jeyson.ra.
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