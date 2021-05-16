Медведева вернулась к Тутберидзе, чтобы завершить карьеру? Фигуристка ни разу не вышла на лед и теперь вне сборной

На этой неделе стало известно, что Федерация фигурного катания на коньках России не включает в состав на следующий сезон двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву. Новость не стала сюрпризом, поскольку Медведева ни разу не выступала в прошлом сезоне и шансы на то, что ее включат в состав сборной на следующий, были минимальны. Тем не менее резкое решение ФФККР в очередной раз напомнило о тяжелом положении фигуристки после решения вернуться от Брайана Орсера обратно к Этери Тутберидзе. Так был ли в трансфере смысл и какие сейчас у Медведевой перспективы?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CL1zQSxBhaE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CL1zQSxBhaE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CL1zQSxBhaE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Решение вернуться к Тутберидзе было вынужденным, но логичным

Последний раз мы видели Медведеву на соревнованиях в декабре 2019-го. Она приехала в Красноярск на чемпионат России не в самой лучшей форме, средне откатала короткую программу, после чего началась эпопея с коньками. По версии Евгении, прямо перед ЧР у нее сломались коньки, новые приобрести не успели, да и катать сразу в только что купленных произвольную программу со множеством прыжков — не лучшая идея. Любую обувь для фигурного катания надо сначала опробовать на тренировках и привыкнуть к ней. В итоге Медведева снялась по ходу старта, в результате пропустив чемпионат Европы. Не все поверили в искренность этой истории. Тем не менее Евгения честно не стала претендовать на главные старты сезона и спокойно настраивалась на следующий. До начала пандемии она даже успела подготовить новые программы, после чего ее жизнь сильно осложнил коронавирус.

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Если в России фигуристы уже в июне тренировались в Новогорске, то Медведева в Канаде столкнулась с чуть ли не самым жестким в плане борьбы с пандемией правительством. Полноценно катки в стране не открыли до сих пор, а попасть в Канаду, не будучи жителем этой страны, практически невозможно. Евгения же полетела в начале лета прошлого года в Японию, надеясь выступить на ледовом шоу. Естественно, шоу отменили. Она пыталась тренироваться в Японии, но в какой-то момент ей пришлось полететь домой в Москву. Дорога в Монреаль, на каток Cricket Club, была закрыта. Связь с Брайаном Орсером Медведева поддерживала онлайн, катаясь на арене ЦСКА под присмотром Татьяны Тарасовой.

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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFM7Mc_hPDf/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Посмотреть на то, что вышло из такого экзотического способа подготовки к сезону, полноценно мы так и не смогли. Евгения в сентябре 2020-го вышла на контрольные прокаты, но даже по выступлению без судейских оценок было ясно, что Медведева не в форме.

Как и дальнейший шаг с возвращением к Этери Тутберидзе. В условиях закрытых границ, когда международные старты отменяют и сборники поэтому выступают на Кубке России, тренер нужен не по Skype в Канаде, а вживую на катке в Москве. С ЦСКА у Медведевой не сложилось, поэтому пришлось забыть старые обиды и начать снова тренироваться в «Хрустальном». Осенью казалось, что невероятное возвращение Медведевой к Тутберидзе будет главным сюжетом сезона и станет мощным толчком в карьере Евгении. Только по факту новость потом затмят не менее удивительные камбэки, а сама Медведева на лед в качестве спортсменки «Самбо-70» так и не выйдет…

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CFM7krahcy9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CFM7krahcy9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFM7krahcy9/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Медведева обещала вернуться перед каждым турниром

Конечно же, прямой вины Тутберидзе в этом нет. Этери принимала уже травмированного спортсмена. Как рассказал потом в интервью RT Орсер, в ЦСКА Евгению пытались обучить новым элементам, в том числе сложному вращению бильман. Его делают единицы в мире, а учат только в детском возрасте, когда кости еще не сформированы. В итоге Медведева получила небольшую травму. Форсированная подготовка к сезону и желание выступить на контрольных прокатах ее только усугубили, поэтому сразу после возвращения в «Хрустальный» первым решением Тутберидзе было на время отстранить Медведеву от тренировок и соревнований.

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Она проходила процедуру восстановления, но о сроках не говорилось. Сначала Евгения пропустила первый этап Кубка России в Саранске — заявлялось, что она появится на втором в Москве. Но затем стало известно, что ее не будет и в столице. Не только на Кубке России, но и на «Гран-при «Ростелеком», куда Медведеву тоже заявляли. Ждали Медведеву и в Сочи, и в Казани, и снова в Москве. Постфактум стало известно, что в ноябре фигуристка уже была готова выступать, но слегла с коронавирусом. Болезнь сбила тренировочный график, а также оставила после себя ряд неприятных последствий. Все-таки требования к здоровью у простого человека и профессионального спортсмена совершенно разные, и даже после легкой простуды прыгать тройной лутц проблематично.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CHNOdJvhDC8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CHNOdJvhDC8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CHNOdJvhDC8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Водоразделом стал чемпионат России-2021 в Челябинске. В случае его пропуска вариантов продолжения сезона у Медведевой уже не было. Причем, если следовать внутренним правилам ФФККР, на ЧР-2021 Евгению даже не должны были допускать, потому что она не отбиралась на турнир через Кубок России или «Гран-при». Тем не менее в состав участниц ее все-таки включили… чтобы снова получить новости о снятии с соревнований. Нет, до столицы Южного Урала она все-таки добралась, но только чтобы выступить в показательных соревнованиях. Не приехала Медведева и на финал Кубка России в феврале, а на командном Кубке Первого канала была вместе с Алиной Загитовой капитаном. Только роль капитана сводилась к функциям тамады, самой Медведевой выступать не пришлось.

Тутберидзе вернула после ковида Щербакову, а Медведеву — не смогла

Евгения объясняет пропуски зимних стартов последствиями коронавируса. Изначально спортсменка думала, что болезнь пройдет проще, но по факту даже в феврале она тренировалась по упрощенной программе и не была готова к серьезным стартам. С одной стороны, кажется, что на Медведеву просто обрушился вал разных проблем и неудачи совпали с возвращением к Этери… Но с другой — известно, что Анна Щербакова за прошлый год успела дважды переболеть — пневмонией и коронавирусом, перенесла серьезное повреждение легких, но вышла сначала на чемпионат России, а потом и на чемпионат мира, выиграв оба турнира. Почему в случае с Щербаковой Тутберидзе удалось найти способ быстрее вернуть спортсменку в тренировочное русло, а с Медведевой нет?

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xYCjkuMCGDs" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К тому же в ледовых шоу Евгения участвует и всю весну ездила с проектом Тутберидзе «Чемпионы на льду». С каждым следующим шоу турне сложность программ у Медведевой увеличивалась — сначала она прыгала по одному сольному тройному, потом сделала первый за долгое время каскад, потом пробовала уже полноценные спортивные программы. Значит ли это, что проблемы в прошлом и к осени Медведева будет готова соревноваться? Есть шанс, что крест на этом сезоне для Евгении поставили сознательно, сделав упор на подготовку к олимпийскому. Но ведь в таком случае разговоры о желании вернуться подкреплялись бы и делами. Учитывая отношение в ФФККР к Медведевой, Тутберидзе и «Самбо-70», место в резервном составе Евгении дали бы даже с учетом пропуска десятка турниров.

Шансы Медведевой пройти отбор в Пекин минимальны

Но либо Евгении не верят даже Александр Горшков с Александром Коганом, либо реальных планов продолжить спортивную карьеру у Медведевой нет. Ведь летом Евгения планирует выступать в ледовом шоу Ильи Авербуха, где будет кататься в паре с Александром Энбертом. А как можно планировать возвращение в спорт, когда вместо усиленных тренировок Медведева будет выступать в коммерческом шоу в Сочи? «Я не помню, чтобы был такой прецедент в истории, когда после участия в ледовых спектаклях кто-то по ходу сезона возвращался и выигрывал потом Олимпиаду. Обычно это происходит после сезона», — сомневается Максим Траньков, сообщивший новость.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CNNWOt8s-3V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CNNWOt8s-3V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CNNWOt8s-3V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Вполне возможно, что Медведева признала призрачность шансов не то что выиграть Олимпиаду, а просто попасть на нее. Уже сейчас есть шесть железных претендентов в сборную — Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Дарья Усачева. И каждая из них выглядит гораздо предпочтительнее Медведевой, а ведь на очереди еще и Майя Хромых с Елизаветой Нугумановой и Анастасией Гуляковой! Евгения упустила время, и взмахом волшебной палочки Тутберидзе не сможет вернуть ее в состояние Пхенчхана-2018. Так, может, и не нужно мучить себя и зрителей ожиданиями? Тем более что и вне соревнований Евгении есть чем заняться. К примеру, поездка на Олимпиаду в Токио в качестве посла ОКР ей уже гарантирована.