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16:38 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спасибо, что не уронил». Косторной пора бросить одиночное катание и уйти в пары?

Алёна в отпуске показывает поддержки с партнёром по группе Тутберидзе, которая недавно объявила, что будет работать с парами. Совпадение?

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11
фотографий
11
фотографий

За шагом назад порой могут последовать два шага вперёд. Или даже скачок в сторону.

Алёна Косторная провела не самый лучший сезон в карьере. В финале Кубка России фигуристка говорила, что «завтра уже не будет». На девушку было больно смотреть.

Тем не менее Алёна собралась, вернулась к Этери Тутберидзе и после нескольких месяцев изнурительных тренировок стремительно набрала форму.

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Правда, исполнять свой любимый тройной аксель она почему-то не спешит. Вместо этого чемпионка Европы делает поддержки с коллегой по группе Тутберидзе Даниилом Самсоновым.

Да, всё это происходит в отпуске, со смехом и ради красивого фото. Но в каждой шутке же есть доля правды. Может быть, Косторной действительно пора бросить одиночное катание и уйти в пары?

Косторная встанет в пару с Самсоновым?

В сезоне-2020/2021 Алёна Косторная не блистала. Победительница чемпионата Европы сильно сдала позиции и не смогла отобраться на взрослый чемпионат мира, а затем и вовсе оказалась в резерве сборной России на следующий год. Залечивать физические и душевные раны Косторная поехала на Кубу и уже там преподнесла болельщикам приятный сюрприз.

На днях девушка опубликовала на своей странице в «Инстаграме» совместные фотографии с Даниилом Самсоновым, где фигуристы исполняют несколько классических поддержек для спортивных пар. Любопытно, что Даниил, не отличающийся высоким ростом, легко справился со сложными элементами, впрочем, как и сама Алёна.

«Села и ножки свесила или как появилась идея делать поддержки. Даниил Самсонов, спасибо, что не уронил», — написала Косторная.

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На фотографиях ученики Тутберидзе выглядят очень довольными. Похоже, Алёна и Даниил смогли найти общий язык и теперь проводят время, как выразилась спортсменка, «в нужном месте с правильной компанией».

Конечно, это не значит, что Косторная и Самсонов встанут в пару, но согласитесь, пара получилась бы эффектная.

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«Давайте акселёк!»

Возможный переход Косторной уже взбудоражил общественность, но вместе с тем он не шокирует. Алёна всегда отличалась умением перевоплощаться на льду и идеально исполнять самые сложные хореографические связки. Её скольжение и вращения до сих пор остаются одними из лучших среди одиночниц, именно поэтому переквалифицироваться в парницу у неё точно получилось бы.

К тому же тренирует фигуристку не кто иная, как Этери Тутберидзе, которая буквально месяц назад объявила, что будет работать с парами. Совпадение? Или Этери Георгиевна всё заранее спланировала? Ведь теперь в «Хрустальном» будет больше возможностей для талантливых девочек из второго эшелона, не владеющих четверными. Эти спортсменки смогут продолжить карьеру и будут побеждать с полным набором тройных.

Что же касается Косторной и её тройного акселя, то в случае перехода в парное катание у Алёны появится мощнейшее оружие против конкурентов. В группе Тутберидзе смогут поставить этот элемент на конвейер для парников, выведя эту дисциплину на принципиально другой уровень.

Этери Георгиевне нужно будет только сказать волшебную фразу: «Давай акселёк!».

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Косторная опередит Загитову?

Шутки шутками, но история знает немало примеров, когда взрослые состоявшиеся одиночницы переходили в пары и добивались успеха. Один из последних ярких примеров — Катарина Гербольдт, перешедшая в парное катание в 21 год. В дуэте с Александром Энбертом она останавливалась в шаге от пьедестала европейского первенства, и, если бы не тяжёлая травма, возможно, фигуристка добилась бы и большего. К слову, именно Гербольдт предложила фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой, не попавшим в состав сборной, попробовать что-то новое. Возможно, именно на смену дисциплины и намекала Катарина.

«Кататься ради того, чтобы кататься, когда ты катался на таком уровне, — это уже неинтересно. Логично, что стоит завершить. Надо посмотреть, чем ещё они могут заниматься. Девочки добились больших результатов, карьера удалась!» — сказала Гербольдт.

К тому же Алине Загитовой уже прочили карьеру в парном катании, когда фигуристка изучала поддержки для шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».

«Может, для Алины Загитовой найдётся прекрасный партнёр, и она вернётся именно в парном катании», — говорил Дмитрий Губерниев.

Пока Алина ничего не говорит о возобновлении карьеры, но то, что уже вторая фигуристка в группе Тутберидзе проявляет интерес к новой дисциплине, заставляет задуматься. Быть может, нас ждёт потрясающая новость, и спортсменки вернутся на лёд в новом качестве.

Екатерина Авдонина

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