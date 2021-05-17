Тарасова отреагировала на обвинения в адрес тренеров группы Тутберидзе

«Думаю, американцы специально наговаривают на Дудакова и Глейхенгауза после их семинара в Мексике. Видимо, у них опять появилось желание получить выгоду на имени наших грамотных тренеров. Мы обычно привлекаем внимание результатами своей работы, а они похвастаться этим сейчас не могут. Даже их чемпион, Натан Чен, тренируется у русского специалиста. Мне кажется, это их немного задевает. Более того, даже если наши тренеры кого-то ругали и выгоняли с тренировок, то это может быть от нежелания работать. Ну если человек не выполняет задания, не хочет ничего делать, то его выгоняют. Это естественно. Просто в Америке немного по-другому, там за каждую тренировку платят деньги. Поэтому американки, канадки и все остальные, кто был на этом семинаре, привыкли немного к другому отношению», — приводит слова Тарасовой Sport24.
«Наши, видимо, подгоняли их чуть-чуть, чтобы получить какой-то результат. Ведь если уж нас вызвали на выездной сбор, то мы будем стараться дать что-то ученику, научить его чему-то за это короткое время. Я все равно думаю, что это чистый наговор. Глейхенгауз и Дудаков — очень хорошие тренеры, абсолютно вменяемые, работают с нашим молодым золотым запасом. Глупо было бы вести себя так, как про них написано, понимаете. Думаю, это просто выдуманная история. Придумали сказку о злых русских тренерах», — добавила Тарасова.
Ранее мексиканская фигуристка Ана Канту Феликс в интервью YouTube-каналу американского журналиста Дэйва Лиза нелестно высказалась о работе тренеров группы Этери Тутберидзе во время мастер-класса в Мексике. По ее словам, Дудаков и Глейхенгауз проявляли агрессию по отношению к детям и выгоняли их с катка из-за невыполнения требований.
Позже американские СМИ во главе с уже упомянутым Лизом подхватили эту историю и сделали ряд провокационных материалов с обвинениями российских тренеров в неподобающем поведении.
В прошлом месяце Лиз уже отметился заявлением, в котором обвинил фигуристок из России в использовании блокаторов гормонов. В частности, он отмечал, что «многие употребляют такие препараты, как “Лупрон”, “Мельдоний”, стимуляторы, а на национальных соревнованиях спортсменкам дают сердечные гликозиды после произвольной программы». В Федерации фигурного катания на коньках России назвали бредом слова американского журналиста.