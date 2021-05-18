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16:54 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская фигуристка выложила фото «запрещенных» частей тела и была пристыжена

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова в Instagram опубликовала фотографии в бикини, после чего была пристыжена пользователями сети.

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На снимке 18-летняя спортсменка позирует в черном бикини, облокотившись о бортик бассейна и повернувшись спиной к камере. «Наслаждаюсь последними деньками в этом прекрасном месте», — написала Нугуманова, описывая отдых в Дубае.

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В комментариях часть пользователей оценила красоту фигуристки, а другая часть пристыдила за слишком откровенные снимки. «Лиза, будь поскромнее. И так красавица», «Ну, это вообще запрещенные части тела», «Лиза, что ты с нами делаешь! Ослепнуть можно!», «Слишком воображаешь», — писали они.

Нугуманова является бронзовым призером международного турнира Warsaw Cup. На ее счету также серебро и бронза этапов Гран-при среди юниоров. Спортсменка попала в резервный состав сборной России на следующий сезон.

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