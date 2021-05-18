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19:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Туктамышева поделилась мнением о мужских изменах

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своем отношении к мужским изменам. Интервью со спортсменкой опубликовано на платформе PREMIER.

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24-летняя Туктамышева допустила, что смогла бы простить измену в определенных обстоятельствах. Она подчеркнула, что нельзя уравнивать неверность мужчин и женщин.

«Потому что у мужчин, вероятно, действительно потребности есть какие-то. Если брать меня, у меня нет такой потребности, если долго нет секса», — заявила спортсменка. По ее мнению, если партнеры любят друг друга, они не позволят случиться измене.

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В марте Туктамышева выиграла серебро на чемпионате мира в Швеции. Олимпийская чемпионка и журналистка Елена Вайцеховская обратила внимание на наряд спортсменки на показательных выступлениях. Она назвала его «сексуальным до неприличия».

Туктамышева стала известной благодаря выступлению на Гран-при Канады в ноябре 2018-го. Тогда спортсменка предстала перед болельщиками в образе стюардессы и исполнила стриптиз, оставшись к концу проката в одном бюстгальтере.

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