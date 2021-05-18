Туктамышева поделилась мнением о мужских изменах
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своем отношении к мужским изменам. Интервью со спортсменкой опубликовано на платформе PREMIER.
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своем отношении к мужским изменам. Интервью со спортсменкой опубликовано на платформе PREMIER.
24-летняя Туктамышева допустила, что смогла бы простить измену в определенных обстоятельствах. Она подчеркнула, что нельзя уравнивать неверность мужчин и женщин.
«Потому что у мужчин, вероятно, действительно потребности есть
В марте Туктамышева выиграла серебро на чемпионате мира в Швеции. Олимпийская чемпионка и журналистка Елена Вайцеховская обратила внимание на наряд спортсменки на показательных выступлениях. Она назвала его «сексуальным до неприличия».
Туктамышева стала известной благодаря выступлению на