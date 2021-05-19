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10:55 (мск), источник: Газета.Ру

Четверной прыжок в Европу: Самойлов будет выступать за Польшу

Владеющий всеми четверными прыжками фигурист Владимир Самойлов принял решение отказаться от попыток пробиться в сборную России и перейти в команду Польши. «Газета.Ru» объясняет, почему при таком таланте экс-ученик Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко так и не смог попасть в отечественную сборную.

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Источник: Instagram

Один из самых талантливых российских фигуристов Владимир Самойлов принял решение сменить спортивное гражданство и перейти в сборную Польши.

Слухи об этом начали появляться после того, как в апреле спортсмен выложил в своем Instagram фото из города Торунь, где располагается один из лучших польских клубов фигурного катания, за который в данный момент выступает еще одна бывшая россиянка — Екатерина Куракова. Также в Instagram Stories Самойлов выкладывал видео с катка, на котором тренируется сборная Польши.

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Тайное окончательно стало явным, когда 18 мая фигурист подтвердил в комментарии «СЭ», что переходит в польскую национальную команду. Впрочем, в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) пока не дали окончательное добро на этот трансфер.

Нам поступило заявление Самойлова о его желании перейти в команду Польши. Заявление будет рассматриваться в соответствии с теми регламентами, которые есть в федерации. Пока по этому спортсмену никакого решения не принято.
Александр Коган
генеральный директор ФФККР

Однако едва ли имеет смысл удерживать Самойлова в России или заставлять его отбывать длительный карантин перед началом выступлений за другую команду. В последний раз спортсмена включали в состав сборной России на международный турнир еще в сезоне-2017/18, когда он завоевал серебро на этапе юниорского этапа Гран-при в Италии.

Судя по тому, в какой форме тогда находился Самойлов, он мог бы претендовать и на попадание в финал Гран-при, но для этого нужно было принять участие в двух этапах, а фигуристу доверили только один, причем — последний, так что исправить уже было ничего нельзя.

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После этого спортсмену уже не удавалось пробиться в сборную России, хотя он регулярно занимал призовые места на этапах Кубка страны и периодически демонстрировал уровень, не уступающий, а то и превосходящий то, что показывали лидеры сборной.

Так, на первом этапе Кубка в сезоне-2019/20 он исполнил в произвольной программе три четверных прыжка — лутц и два сальхова (причем один — в каскаде с тройным тулупом), а также сольный аксель в три с половиной оборота.

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Почему же Самойлову не давали шанса в сборной? Его всегда подводили нервы на главном внутреннем старте — чемпионате России.

По итогам этого турнира даже малоизвестные юные фигуристы попадали в состав национальной команды, как, например, Артур Даниелян, который завоевал на ЧР серебро в сезоне-2019/20 и отправился после этого на чемпионат Европы. Хорошим примером может служить и Марк Кондратюк, который стал третьим на чемпионате России в сезоне-2020/21 и, хотя не попал на чемпионат мира, проиграв конкуренцию Евгению Семененко, но все равно оказался в основном составе сборной России на следующий год.

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Самойлову такой прорыв не удался. Его лучшим результатом на ЧР за последние четыре года стало шестое место в сезоне-2017/18. В трех других случаях у фигуриста не получилось даже пробиться в десятку: 17-е место в сезоне-2016/17, 11-е — в 2018/19 и 15-е — в 2019/20. При таких результатах сложно было рассчитывать на то, что ФФККР обратит внимание на спортсмена, даст зарплату члена сборной и начнет отправлять на этапы взрослой серии Гран-при.

Но, если Самойлов сейчас справится со своими нервами и начнет демонстрировать на важных стартах тот же уровень, что показывает на менее статусных, то сборная Польши получит в свое распоряжение одного из лучших одиночников мира.

Потенциал у Самойлова просто убийственный — он владеет всеми четверными прыжками.

Еще два года назад он выкладывал в своем Instagram видео, на котором по очереди прыгает четверные флип, лутц, риттбергер, сальхов и тулуп, а напоследок — сложнейший каскад тройной аксель + тройной риттбергер. И все это на одной и той же тренировке, с хорошими выездами и без видимых усилий.

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Тогда же Самойлов похвастался безумным каскадом четверной сальхов + ойлер + четверной сальхов, который даже на тренировке вряд ли исполняет кто-то еще из топовых спортсменов.

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Неудивительно, что в своей карьере Самойлов занимался в группах известных тренеров — у Инны Гончаренко в ЦСКА, у Этери Тутберидзе в «Хрустальном», у Евгения Плющенко в его «Ангелах», а свой последний соревновательный сезон в России (2019/20) фигурист провел в клубе «Москвич» под руководством Виктории Буцаевой. Все они видели в нем этот потенциал и стремились его раскрыть.

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Однако в сезоне-2020/21 Самойлов принял решение не участвовать во внутрироссийских соревнованиях — видимо, уже готовил почву для перехода в сборную Польши. Остается лишь пожелать фигуристу справиться со своими психологическими проблемами и начать показывать пять четверных прыжков не только на тренировках, но и на соревнованиях.

Антон Борисов

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