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19 мая, источник: Lenta.Ru

Тутберидзе предложили тренировать американских фигуристок

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин предложил своей коллеге Этери Тутберидзе пригласить в ее группу американских спортсменок. Его слова приводятся на сайте Федерации фигурного катания на коньках России.

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Источник: РИА "Новости"

Жулин посчитал, что приглашение иностранок поможет конкуренции в мировом фигурном катании. «В США люди просто бросают фигурное катание. Они не знают, как можно бороться с русскими. Если сейчас семь наших девушек отправить на соревнования, то они и займут все первые семь мест», — заявил он.

30 апреля американский тренер по фигурному катанию Рафаэль Арутюнян оценил работу Тутберидзе. Он отказался считать тренера особенной, посчитав, что в ее группе собрались талантливые спортсмены, которых она удачно контролирует.

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Тутберидзе: судьба великого гения в кадрах

Тутберидзе получила известность благодаря работе с одиночницами. Среди ее воспитанниц олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Алина Загитова, а также чемпионки мира Евгения Медведева и Анна Щербакова.

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