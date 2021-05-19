Тутберидзе предложили тренировать американских фигуристок

Жулин посчитал, что приглашение иностранок поможет конкуренции в мировом фигурном катании. «В США люди просто бросают фигурное катание. Они не знают, как можно бороться с русскими. Если сейчас семь наших девушек отправить на соревнования, то они и займут все первые семь мест», — заявил он.