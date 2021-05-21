Бикини, мужчины и модные съемки: как российские фигуристки провели отпуск

Совсем скоро ленты социальных сетей заполнят фотографии с курортов, а друзья и коллеги будут делиться друг с другом впечатлениями от поездок. Но профессиональный спорт не живет по обычному расписанию, потому почти все российские фигуристки уже вернулись с морей для подготовки к новому сезону.