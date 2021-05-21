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11:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бикини, мужчины и модные съемки: как российские фигуристки провели отпуск

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. До прихода лета и начала сезона отпусков остается меньше двух недель.

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13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Совсем скоро ленты социальных сетей заполнят фотографии с курортов, а друзья и коллеги будут делиться друг с другом впечатлениями от поездок. Но профессиональный спорт не живет по обычному расписанию, потому почти все российские фигуристки уже вернулись с морей для подготовки к новому сезону.

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