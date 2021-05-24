Алина Загитова выступит со специальной программой в Токио

Об этом фигуристка сообщила в «Инстаграме», выложив отдельный пост после того, как посетила предварительный показ фильма «Пальма», где сыграла эпизодическую роль.

«Сегодня мне удалось побывать на показе художественного фильма «Пальма» в японской префектуре Акита в городе Одатэ. Мне было волнительно и приятно находиться в зале, где впервые японский зритель увидел премьеру фильма.

История о любви и дружбе между человеком и собакой, все трудности и испытания отражаются в этом прекрасном фильме. Особенно важно в это сложное время, в связи с COVID-19, увидеть дружбу и поддержку между людьми двух стран.

Я благодарна всем, кто причастен к этому событию. А теперь я направляюсь в Токио, где 25 мая выступлю со специальной программой на льду, — написала Загитова в описании к посту.