«В 3 ночи бегала по аэропорту в слезах, с больным животом». Бойкова рассказала, что пережила перед вылетом на отдых

«Часть первая. Свой рассказ про отпуск хочется начать с самого начала и поучительной истории, поэтому вернемся в Петербург. Во-первых, если ты выехал заранее, это совсем не значит, что твоему водителю нужно об этом говорить (а точнее отвечать честно на заданный им вопрос). Так получилось, что такси мы вызвали заранее и выехали тоже вовремя, но приехали за 15 минут до окончания регистрации на рейс. А знаете почему? Потому что наш водитель решил, что торопиться никуда не надо и стоял на западном скоростном диаметре (внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге) в единственном ряду, в котором была пробка, которая абсолютно не шевелилась. В результате мы уже начали его просить перестроиться в другие ряды, чтобы хоть как-то поспеть к рейсу и вообще улететь хотя бы в Москву. Дальше мои приключения продолжились. Когда я докупала билеты (рейс прямой до Мале (столица Мальдив. — Sport24)) есть только из Москвы, то есть мне надо было докупить билет из Санкт-Петербурга до Москвы), я перепутала аэропорты и взяла просто самый ближайший рейс по времени к вылету уже на отдых. Но тут нам повезло, было аж три часа между самолетами, и ехать надо было по ночной Москве. Приехав наконец в Шереметьево из Внуково, я уже выдохнула, потому что было много времени и можно было спокойненько все сделать. Но не тут-то было… Тут будет небольшое отступление: все знают, что сейчас как минимум нужны отрицательные тесты для того, чтобы вылететь заграницу, которые нужно сдавать не раньше, чем за 96−48 часов до вылета. Так вот, мы благополучно сдали тесты, получили результаты, распечатали их. Но вот почему-то я тогда не подумала, где взять результаты тестов на английском языке, если мы заказывали именно на нем. Ну, и я распечатала на русском. В Шереметьево нас развернули и сказали, что на русском не подходит. В результате я в три часа ночи бегала по аэропорту в слезах, с больным животом (потому что, когда я нервничаю, у меня жутко начинает болеть живот) из-за того, что бумажку нам перевести не могут (или не хотят), а новый тест делать минимум 1,5 часа. В конце концов мы рискнули сдать этот экспресс-тест, успели на самый конец регистрации и вылетели на Мальдивы (правда, в общей сумме потратили на тесты все 11600!!!)», — написала Бойкова в инстаграме.