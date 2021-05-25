«Скоро с пелёнок будут крутить четверные». В России фигуристки прыгают квады уже в 10 лет!
Софья Глаголевская исполнила суперпрыжок на скромном турнире в
Софья Глаголевская исполнила суперпрыжок на скромном турнире в
10-летняя Софья Глаголевская установила уникальное достижение и доказала, что четверным можно учиться не только в модных московских школах.
А ведь она даже не кандидат в мастера спорта!
О Кубке Петра Великого в
«Впервые за 10-летнюю историю турнира на соревнованиях с участием юных спортсменов по юношеским и спортивным разрядам был исполнен четверной прыжок!» — говорится на сайте ФФККР.
Уникальное достижение теперь принадлежит 10-летней Софье Глаголевской, одержавшей победу с чистой попыткой четверного тулупа в произвольной программе. Девочка выучила суперпрыжок в конце февраля, а уже в мае смогла продемонстрировать его на турнире. В совсем юном возрасте Софья, помимо квада, показывает сложные каскады тройных прыжков и артистичное катание. Но самое удивительное, что фигуристка с таким мощным техническим арсеналом выступает по первому разряду. Болельщики поражены уровнем Глаголевской и восторгаются ей в соцсетях. Юной фигуристке предрекают большое будущее:
— Мощь! Смотрю, все Сони в фигурном катании — нереальные девчонки: Глаголевская, Титова, Акатьева, Муравьёва, Самоделкина…
— Будущая королева квадов.
— Сидим и восторгаемся. Что же это: талант или трудолюбие?
— Обалдеть! Скоро с пелёнок будут крутить четверные.
— Уже даже не мастера, а перворазрядницы четверные прыгают?
— Браво! Будущая чемпионка!
Перспективная фигуристка занимается в группе Алины Писаренко в школе «Звёздный лёд». Тренер известна в первую очередь по сотрудничеству с Серафимой Саханович. Именно Писаренко вывела
Пример Глаголевской показывает, что для овладения квадами вовсе необязательно заниматься в топовых московских школах. Более того, для чистого исполнения четверных даже не надо обладать званием кандидата в мастера спорта. Если так пойдёт и дальше, то скоро разучивать четверные будут чуть ли не в каждой детской школе России, а попасть в элиту без них станет практически невозможно. О чём говорить, если уже сейчас фигуристки прыгают квады в 10 лет!
Женское фигурное катание сейчас повторяет путь мужского, только глобальные изменения происходят гораздо быстрее. На скандальной Олимпиаде в Ванкувере американец Эван Лайсачек опередил Евгения Плющенко, не исполнив ни одного четверного, и, вероятно, стал последним олимпийским чемпионом без квадов. У женщин же этот статус вполне может достаться Алине Загитовой, поскольку почти все основные претендентки на золото Олимпиады в Пекине владеют четверными прыжками.
Добро пожаловать в новую реальность.
Яна Левхина