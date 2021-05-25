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15:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Скоро с пелёнок будут крутить четверные». В России фигуристки прыгают квады уже в 10 лет!

Софья Глаголевская исполнила суперпрыжок на скромном турнире в Санкт-Петербурге. А ведь она даже не кандидат в мастера спорта.

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Как-то незаметно четверные прыжки у женщин из диковинного трюка превратились чуть ли не в обязательное условие для побед. И вот уже квады можно увидеть на скромном региональном турнире для перворазрядников.

10-летняя Софья Глаголевская установила уникальное достижение и доказала, что четверным можно учиться не только в модных московских школах.

А ведь она даже не кандидат в мастера спорта!

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Уникальное достижение перворазрядницы

О Кубке Петра Великого в Санкт-Петербурге слышали разве что самые продвинутые любители фигурного катания. Так бы продолжалось и дальше, если бы в финале турнира не произошло поистине историческое событие.

«Впервые за 10-летнюю историю турнира на соревнованиях с участием юных спортсменов по юношеским и спортивным разрядам был исполнен четверной прыжок!» — говорится на сайте ФФККР.

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Уникальное достижение теперь принадлежит 10-летней Софье Глаголевской, одержавшей победу с чистой попыткой четверного тулупа в произвольной программе. Девочка выучила суперпрыжок в конце февраля, а уже в мае смогла продемонстрировать его на турнире. В совсем юном возрасте Софья, помимо квада, показывает сложные каскады тройных прыжков и артистичное катание. Но самое удивительное, что фигуристка с таким мощным техническим арсеналом выступает по первому разряду. Болельщики поражены уровнем Глаголевской и восторгаются ей в соцсетях. Юной фигуристке предрекают большое будущее:

 — Мощь! Смотрю, все Сони в фигурном катании — нереальные девчонки: Глаголевская, Титова, Акатьева, Муравьёва, Самоделкина…

— Будущая королева квадов.

— Сидим и восторгаемся. Что же это: талант или трудолюбие?

— Обалдеть! Скоро с пелёнок будут крутить четверные.

— Уже даже не мастера, а перворазрядницы четверные прыгают?

— Браво! Будущая чемпионка!

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Квады — больше не прерогатива Тутберидзе

Перспективная фигуристка занимается в группе Алины Писаренко в школе «Звёздный лёд». Тренер известна в первую очередь по сотрудничеству с Серафимой Саханович. Именно Писаренко вывела вице-чемпионку мира среди юниоров в элиту фигурного катания. Теперь же благодаря Глаголевской Алина Юрьевна пополнила список специалистов, умеющих ставить подопечным элементы ультра-си. Ещё совсем недавно четверные у девушек считались прерогативой учениц Этери Тутберидзе, а сейчас эти сложнейшие прыжки осваивают фигуристы Сергея Давыдова, Алексея Мишина, Светланы Пановой и других специалистов.

Пример Глаголевской показывает, что для овладения квадами вовсе необязательно заниматься в топовых московских школах. Более того, для чистого исполнения четверных даже не надо обладать званием кандидата в мастера спорта. Если так пойдёт и дальше, то скоро разучивать четверные будут чуть ли не в каждой детской школе России, а попасть в элиту без них станет практически невозможно. О чём говорить, если уже сейчас фигуристки прыгают квады в 10 лет!

Загитова — последняя олимпийская чемпионка без четверных?

Женское фигурное катание сейчас повторяет путь мужского, только глобальные изменения происходят гораздо быстрее. На скандальной Олимпиаде в Ванкувере американец Эван Лайсачек опередил Евгения Плющенко, не исполнив ни одного четверного, и, вероятно, стал последним олимпийским чемпионом без квадов. У женщин же этот статус вполне может достаться Алине Загитовой, поскольку почти все основные претендентки на золото Олимпиады в Пекине владеют четверными прыжками.

А следующее поколение фигуристок и вовсе воспринимает четверные как базовые элементы. Что говорить, если даже на региональных соревнованиях в обычной СШОР можно увидеть роскошный квад в исполнении перворазрядницы. Кажется, в такой ситуации доминированию российских фигуристок ничто не может угрожать.

Добро пожаловать в новую реальность.

Яна Левхина

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