«Это история про меня». Как Ильиных с мужем создали клип для звезды мирового шоу-бизнеса
Олимпийскую чемпионку не остановил даже риск провалиться под лёд на Аляске. А грандиозный успех видео стал для Елены полной неожиданностью.
Олимпийскую чемпионку не остановил даже риск провалиться под лёд на Аляске. А грандиозный успех видео стал для Елены полной неожиданностью.
Олимпийской чемпионке Елене Ильиных удалось то, о чём мечтают миллионы артистов. Российская фигуристка снялась в главной роли в клипе мегапопулярной австралийской певицы Сиа на песню Music. Видео, опубликованное на официальном канале
Супругу Елены, танцовщику Сергею Полунину, попробовавшему себя в роли режиссёра, удалось создать настоящий шедевр. Кадры катания фигуристки в ледяной пещере и на льду замёрзшего озера поистине завораживают.
В интервью «Чемпионату» Ильиных рассказала, с какими трудностями им пришлось столкнуться во время съёмок на Аляске и почему она даже подумать не могла, что её видео ждёт грандиозный успех. Слово главной героине одного из самых крутых музыкальных видео этого года.
— Сергей [Полунин] очень хотел сделать для меня
Мне говорили, что будет невозможно получить права на её музыку. Но я
— Серёжа отталкивался от того, что близко и понятно мне. Он видит, что я очень люблю лёд, это моя жизнь. В клипе девочка замкнута в
— Процесс создания видео получился очень трудоёмким. Нужно было найти оператора, режиссёра. Находясь в Америке, мы долго не могли найти правильного человека. Судьба нас вывела к Филу Ли, который работает с западными и российскими звёздами, снимает им клипы. Нам очень повезло, что он проникся нашей идеей и согласился сотрудничать. Нам было очень важно найти человека, который понимает, что мы хотим донести.
Вторая сложность была с поиском льда. Нам требовалась локация с замёрзшим озером, а к тому моменту уже всё таяло. Тогда мы подумали про Аляску, но это не самое популярное место, поэтому там трудно быстро найти хорошего проводника. Не хотелось делать
В первый день мы поехали в ледяную пещеру. Было трудно, потому что я привыкла кататься на ровной поверхности, а тут
По пути в пещеру мы издалека увидели озеро. Изначально у нас было запланировано другое место на второй день, но я подумала, что эта локация идеально нам подходит. У меня есть очень смешное видео, где Серёжа идёт по этому озеру и там под ним всё трескается. Нас предупредили, что если лёд чёрный, то туда вообще нельзя наступать. Если он беленького цвета, то туда тоже можно провалиться, но там, скорее всего, будет воздух и второй слой льда. Это тоже не внушало доверия (смеётся). Так что на видео я специально объезжала чёрные куски льда, чтобы не провалиться под воду. В целом весь процесс получился очень интересным и увлекательным. Это было невероятное путешествие.
Когда клип был готов, мы показали его менеджменту Сиа в Warner Music. Я думала, что Сиа просто выложит новость у себя в соцсетях, как это обычно делают звёзды. Но когда она написала, что это полноценное музыкальное видео, и выложила его к себе в YouTube и в «Инстаграм», я не могла в это поверить. Мне до сих пор не верится, потому что для меня её музыка — это
Мне нравится, что изначально у нас не было идеи снять клип для Сиа, не было никакого заказа. Всё шло исключительно от Серёжиного режиссёрского начала. Он хотел попробовать себя в качестве режиссёра и поставить
Я очень рада, что этот клип многих тронул. Пока не особо понимаю, что происходит (улыбается). Я смотрю, меня отмечают известные личности, издания. Контактов с самой Сиа пока не было, но я надеюсь, что получится с ней пообщаться и лично выразить своё восхищение её музыкой.
Я получаю много отзывов от известных людей, спортсменов, фигуристов. Да и незнакомые люди тоже пишут, поддерживают. Мне это очень приятно. Регина Тодоренко была единственной, кому я рассказала о съёмках, но она не знала, что это видео для Сиа. И когда я выложила итоговый вариант, она сказала: «Вот ты мать даёшь!» (улыбается).
Дольче и Габбана поздравили. Им понравилась идея нашего клипа, они прониклись мной и Сергеем и помогли с выбором наряда. Когда вышел клип, они прислали видео, на котором передали нам привет и сказали, что им очень понравилось. От таких людей всегда приятно услышать хорошие слова. То, что они лично мне записали видео, это прям «вау».
Мне кажется, нам удался немного необычный арт для
Яна Левхина