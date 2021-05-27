Алина Загитова не примет участие в отборе на ОИ-2022
Фигуристка Алина Загитова не будет участвовать в Олимпийских играх — 2022. Об этом в четверг, 27 мая, сообщил президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.
Фигуристка Алина Загитова не будет участвовать в Олимпийских играх — 2022. Об этом в четверг, 27 мая, сообщил президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков.
Нет, нет, нет, точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся что у нее все будет получаться.
Накануне стало известно, по каким критериям будет сформирована заявка сборной на олимпийский сезон-2021/22. Так, спортсменов будут включать в нее, исходя из результатов завершившегося сезона на официальных международных и всероссийских соревнованиях. Фигуристы с лучшими результатами попадут в основной состав, спортсмены с результатами ниже войдут в резерв.
В расширенный перечень кандидатов в женскую сборную РФ входят Александра Трусова, Майя Хромых, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Дарья Усачева и Анна Щербакова. В резерв включены Алена Косторная и Елизавета Нугуманова.
XXIV зимняя Олимпиада запланирована в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в
13 декабря 2019 года Алина Загитова сделала заявление о паузе в карьере. Спортсменка выиграла все существующие турниры в женском одиночном катании — Олимпийские игры, чемпионаты России, Европы и мира, а также этапы и финал