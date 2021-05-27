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14:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Богиня красоты»: подписчики покорены роскошными фото Нугумановой с пляжа

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Нугуманова вновь порадовала подписчиков фотографиями с пляжа.

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Поклонники таланта и красоты спортсменки не скупились на хвалебные комментарии. В их числе оказалась и швейцарская фигуристка Кимми Репон, написавшая на английском «наслаждайся».

Во время загрузки произошла ошибка.

Нугумановой 18 лет, в прошедшем сезоне она стала пятой на этапе серии Гран-при в Москве. На чемпионате России спортсменка заняла шестое место, в финале национального кубка — десятое.

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