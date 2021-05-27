«Богиня красоты»: подписчики покорены роскошными фото Нугумановой с пляжа
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Нугуманова вновь порадовала подписчиков фотографиями с пляжа.
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Нугуманова вновь порадовала подписчиков фотографиями с пляжа.
Поклонники таланта и красоты спортсменки не скупились на хвалебные комментарии. В их числе оказалась и швейцарская фигуристка Кимми Репон, написавшая на английском «наслаждайся».
Нугумановой 18 лет, в прошедшем сезоне она стала пятой на этапе серии