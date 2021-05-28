Тарасова: Медведева и Загитова проиграют другим фигуристкам

«Чего обсуждать участие Медведевой и Загитовой в Играх? Других девочек не хватает разве? Ну выступят Евгения и Алина на соревнованиях, но проиграют же другим фигуристкам. А им это надо? Сейчас они участвуют в роскошных шоу, имеют большой успех, пользуются своим завоеванным званием чемпионов.



Это ведь логичное продолжение жизни и их огромной карьеры. Попробуйте с четырех лет до двадцати пахать, как лошадь. Задыхаясь и умываясь соплями. К 20 годам наши девочки уже по 16 лет отработали. Разве это мало? Уму непостижимо, какой это труд!» — сказала Тарасова «Газете.Ru».