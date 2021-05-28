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10:06 (мск), источник: Газета.Ру

Тарасова: Медведева и Загитова проиграют другим фигуристкам

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила о том, что Алина Загитова и Евгения Медведева проиграют своим конкуренткам, если решат выступить на Олимпийских играх в Пекине.

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Источник: РИА "Новости"

По ее мнению, фигуристки занимаются профессиональным спортом на протяжении всей жизни и заслужили право продолжить свою карьеру в ином формате.

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«Чего обсуждать участие Медведевой и Загитовой в Играх? Других девочек не хватает разве? Ну выступят Евгения и Алина на соревнованиях, но проиграют же другим фигуристкам. А им это надо? Сейчас они участвуют в роскошных шоу, имеют большой успех, пользуются своим завоеванным званием чемпионов.

Это ведь логичное продолжение жизни и их огромной карьеры. Попробуйте с четырех лет до двадцати пахать, как лошадь. Задыхаясь и умываясь соплями. К 20 годам наши девочки уже по 16 лет отработали. Разве это мало? Уму непостижимо, какой это труд!» — сказала Тарасова «Газете.Ru».

Загитова и Медведева заняли первые две строчки в соревнованиях среди женщин-одиночниц на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

Ранее глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не примет участие в Играх 2022 года в Пекине.

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