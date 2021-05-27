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20:39 (мск), источник: ТАСС

Российский фигурист Мурашов будет выступать за сборную Швейцарии

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Фигурист Егор Мурашов будет представлять на соревнованиях сборную Швейцарии. Об этом ТАСС сообщила его тренер Виктория Буцаева.

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Источник: РИА "Новости"

На последнем чемпионате России Мурашов занял 13-е место.

«Егор намерен выступать за Швейцарию и уже официально покинул нашу школу. Причиной его отчисления явился именно переход в другую страну, а не уровень результатов», — сказала она.

В середине мая Федерация фигурного катания на коньках России получила от Владимира Самойлова, тренировавшегося также у Буцаевой, заявление о намерении выступать за сборную Польши.

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