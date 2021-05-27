«Благодарна судьбе, что являюсь жителем одного из самых красивых городов мира». Туктамышева — о Санкт-Петербурге
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась в любви
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась в любви
Туктамышева является уроженкой Глазова — города на севере Удмуртской Республики. На постоянное жительство Елизавета переехала в
27 мая фигуристка опубликовала в инстаграме фотографию, где она в голубом платье запечатлена на фоне Исаакиевского собора в
«Я благодарна судьбе, что являюсь жителем одного из самых красивых городов мира. С днем рождения, Петербург! ❤️» — написала Туктамышева в инстаграме.