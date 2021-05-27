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21:45 (мск), источник: Sport24

«Благодарна судьбе, что являюсь жителем одного из самых красивых городов мира». Туктамышева — о Санкт-Петербурге

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась в любви Санкт-Петербургу и поздравила город с 318-летием.

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20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Туктамышева является уроженкой Глазова — города на севере Удмуртской Республики. На постоянное жительство Елизавета переехала в Санкт-Петербург осенью 2011 года.

27 мая фигуристка опубликовала в инстаграме фотографию, где она в голубом платье запечатлена на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

«Я благодарна судьбе, что являюсь жителем одного из самых красивых городов мира. С днем рождения, Петербург! ❤️» — написала Туктамышева в инстаграме.

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Санкт-Петербург был основан 27 мая 1703 года Петром I. В настоящее время город считается культурным центром страны.

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