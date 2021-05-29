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09:50 (мск), источник: Lenta.Ru

Российская фигуристка-чемпионка попозировала в откровенном купальнике

Российская фигуристка Виктория Синицина в Instagram выложила фотографию в откровенном купальнике.

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26-летняя спортсменка попозировала на мальдивском пляже и попросила подписчиков выбрать, какое из двух фото лучше. В комментариях пользователи сети оценили красоту и грацию Синициной и посчитали, что оба ее снимка идеальны.

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16 апреля Синицина выступила в расстегнутом платье на командном чемпионате мира в японской Осаке. В паре с Никитой Кацалаповым она заняла первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов. Спортсмены получили за произвольную программу 130,15 балла, принеся российской команде 12 баллов.

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Синицина и Кацалапов являются чемпионами мира и Европы, серебряными призерами финала Гран-при и двукратными чемпионами России. Пара попала в состав сборной России на следующий сезон.

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