Российская фигуристка-чемпионка попозировала в откровенном купальнике
Российская фигуристка Виктория Синицина в Instagram выложила фотографию в откровенном купальнике.
Российская фигуристка Виктория Синицина в Instagram выложила фотографию в откровенном купальнике.
26-летняя спортсменка попозировала на мальдивском пляже и попросила подписчиков выбрать, какое из двух фото лучше. В комментариях пользователи сети оценили красоту и грацию Синициной и посчитали, что оба ее снимка идеальны.
16 апреля Синицина выступила в расстегнутом платье на командном чемпионате мира в японской Осаке. В паре с Никитой Кацалаповым она заняла первое место в соревнованиях танцевальных дуэтов. Спортсмены получили за произвольную программу 130,15 балла, принеся российской команде 12 баллов.
Синицина и Кацалапов являются чемпионами мира и Европы, серебряными призерами финала