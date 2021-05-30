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13:56 (мск), источник: Sport24

«Боже, какая безумная красота». Синицина покорила подписчиков фото в откровенном купальнике

Чемпионка мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина вызвала бурную реакцию у подписчиков в инстаграме, опубликовав фотографии с отдыха на Мальдивах.

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26-летняя спортсменка выложила снимки, сделанные в черно-белом цвете, на которых позирует в откровенном купальнике.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Первый отпуск за 2 года», — написала фигуристка.

В комментариях пользователи восхитились красотой Синициной и назвали ее «неописуемым чудом».

nata18sam: Какие чувственные фотографии, какая загадочная на них девушка. Нет, не красотка — ты чудо: изящное, нежное, неописуемое чудо и вдобавок ко всему солнышко! Будь здорова, будь любима, будь очень счастливым человечком!

serikkenshenbaev: Боже, Вика, какая красота безумная, оба фото прекрасные.

kudinova7450: Загадочная, глаз не оторвать!

danilowa_ylia: Фигура изумительная.

ilulenka_yul: Это уже больше картины, чем фото. Изумительные.

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