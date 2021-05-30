«Боже, какая безумная красота». Синицина покорила подписчиков фото в откровенном купальнике
Чемпионка мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина вызвала бурную реакцию у подписчиков в инстаграме, опубликовав фотографии с отдыха на Мальдивах.
Чемпионка мира и Европы в танцах на льду Виктория Синицина вызвала бурную реакцию у подписчиков в инстаграме, опубликовав фотографии с отдыха на Мальдивах.
26-летняя спортсменка выложила снимки, сделанные в
«Первый отпуск за 2 года», — написала фигуристка.
В комментариях пользователи восхитились красотой Синициной и назвали ее «неописуемым чудом».
nata18sam: Какие чувственные фотографии, какая загадочная на них девушка. Нет, не красотка — ты чудо: изящное, нежное, неописуемое чудо и вдобавок ко всему солнышко! Будь здорова, будь любима, будь очень счастливым человечком!
serikkenshenbaev: Боже, Вика, какая красота безумная, оба фото прекрасные.
kudinova7450: Загадочная, глаз не оторвать!
danilowa_ylia: Фигура изумительная.
ilulenka_yul: Это уже больше картины, чем фото. Изумительные.