«Боже, какая безумная красота». Синицина покорила подписчиков фото в откровенном купальнике

26-летняя спортсменка выложила снимки, сделанные в черно-белом цвете, на которых позирует в откровенном купальнике.

nata18sam: Какие чувственные фотографии, какая загадочная на них девушка. Нет, не красотка — ты чудо: изящное, нежное, неописуемое чудо и вдобавок ко всему солнышко! Будь здорова, будь любима, будь очень счастливым человечком!