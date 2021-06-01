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15:58 (мск), источник: ТАСС

Плющенко включен в тренерский состав сборной России по фигурному катанию

ТАСС, 1 июня. Евгений Плющенко вошел в тренерский состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

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Главным тренером национальной команды заявлен президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков. Также в тренерский состав вошли Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

Плющенко был включен в состав тренеров сборной России в сезоне-2020/21, когда под его руководством тренировались чемпионка Европы Алена Косторная и бронзовый призер первенств мира и Европы Александра Трусова. После окончания прошедшего сезона обе спортсменки вернулись в группу Этери Тутберидзе.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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