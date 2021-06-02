Ягудин объяснил отсутствие сексуальности в современном фигурном катании

Ягудин посчитал, что сложная техническая программа современных фигуристок не позволяет им раскрыть хореографию и сексуальность. «Секс связан не с девчонками, которым по 15−16 лет, а с правилами, так как раньше у фигуристов действительно было больше возможностей изобразить мини-спектакль на льду», — заявил он.

В декабре 2018 года бывший фигурист, а ныне тренер Александр Жулин выразил мнение, что на взрослом уровне должны соревноваться спортсменки старше 17 лет. Он заявил, что интереснее смотреть, «когда соревнуется не подростковое население, а фигуристки со сформировавшимися женственными частями тела, на которые мужчинам приятно взглянуть».