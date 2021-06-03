Сын Плющенко: Я готовлюсь и хочу участвовать в Олимпийских играх

«Я пошёл на фигурное катание, потому что мой отец — фигурист, олимпийский чемпион двукратный! ​Ну я встал на коньки в два с половиной года, только на хоккейные. Потом я перешёл на фигурные коньки и начал профессионально заниматься. У меня есть золотые медали и серебряные. Я тренируюсь, я готовлюсь и хочу участвовать в Олимпийских играх», — рассказал Саша Плющенко на видео, опубликованном в его «инстаграме».