Восьмилетний сын Плющенко исполнил аксель в 12,5 оборотов: видео

Восьмилетний сын Плющенко исполнил аксель в 12,5 оборотов: видео

МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выполнил аксель в 12,5 оборотов на тренировке.