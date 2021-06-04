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16:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Восьмилетний сын Плющенко исполнил аксель в 12,5 оборотов: видео

МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выполнил аксель в 12,5 оборотов на тренировке.

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Видео прыжка в своем Instagram выложила академия «Ангелы Плющенко».

Во время загрузки произошла ошибка.

В академии продолжаются летние сборы перед сезоном-2021/22.

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