Восьмилетний сын Плющенко исполнил аксель в 12,5 оборотов: видео
МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выполнил аксель в 12,5 оборотов на тренировке.
МОСКВА, 4 июня — РИА Новости. Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, выполнил аксель в 12,5 оборотов на тренировке.
Видео прыжка в своем Instagram выложила академия «Ангелы Плющенко».
В академии продолжаются летние сборы перед сезоном-2021/22.