Девушки теперь бегут в парное катание? Оборотная сторона четверных Тутберидзе
Логичные последствия чрезмерной конкуренции.
Логичные последствия чрезмерной конкуренции.
Сообщество фигурного катания практически не заметило неожиданный, но крайне интересный трансфер. Ученица ЦСКА Елизавета Осокина из команды Елены Буяновой перешла к Нине Мозер, чтобы продолжать карьеру уже в парном катании. В прошлом сезоне Осокину называли как одну из самых необычных спортсменок с запоминающимися программами и хорошими перспективами. Ее ценили судьи, она попадала в десятку лучших на первенстве России и учила четверные прыжки. Казалось бы, открыта дорога к серьезным свершениям! Но она кардинально меняет свою жизнь и начинает все с чистого листа, причем при полной поддержке своего тренера. Неужели сейчас шансов пробиться в женскую одиночку больше не остается?
На предсезонных контрольных прокатах юниоров в августе прошлого года Осокина явно выделялась. Камила Валиева в них не участвовала, а другие фигуристки (в том числе и из команды Этери Тутберидзе) не показывали такого интересного катания, как у 14-летней девочки из Казани. Буяновой с тренером по скольжению команды ЦСКА Максимом Завозиным и хореографом Ириной Тагаевой удалось заставить громко говорить о Елизавете, хотя она не исполняла ни четверных, ни тройного акселя. Над элементами
В формате протокольной тренировки (а как еще назвать контрольные прокаты, где выставленные судьями баллы визируются грифом «совершенно секретно») расчет сработал, и юной фигуристкой восхищались на перебор все видные специалисты. «Лиза — настоящее открытие сезона, — комментировала выступления Осокиной заслуженный тренер России Инна Гончаренко. — Она легкая, как воздух, как бабочка. Прыгает так, словно ей это ничего не стоит. А я ведь помню, что год назад, когда ее только взяли в ЦСКА, она была совершенно другой. Девочка совершила просто огромный скачок в развитии», — говорила о ней Татьяна Тарасова. «У нее лучшая короткая программа из всех. Она максимально сбалансирована, каждый элемент выведен на плюс. Это очень выгодный вариант для спортсменки, у которой пока нет тройного акселя».
Однако как только полноценный сезон стартовал и пошли настоящие соревнования, весь былой лоск и восхищение сошли на нет. Здорово говорить о незаурядной пластике, артистизме и хореографии, да только результат в современном фигурном катании прежде всего зависит от техники, а уже во вторую очередь от постановок. С одной стороны, Елизавета выдала неплохой год. Одержала три крупные победы, причем две на всероссийских соревнованиях. С другой, в плане оценок она не выдерживает конкуренции с уровнем лучших отечественных дарований. Лучше всего разрыв был виден на первенстве России в Красноярске. Где Осокина стала седьмой и уступила Софье Акатьевой порядка 30 баллов.
Поэтому при внимательном разборе уже не столь удивительной воспринимается информация, что переход в парное катание — это не личный порыв спортсменки, которая попала в полосу неудач, а решение ее тренера. Об этом рассказала ее новый наставник Нина Мозер. Мозер сейчас возвращается в активную работу, и к Буяновой она обратилась в поисках партнера для своего ученика Андрея Рудя. «Я обратилась к Лене, с ней мы одинаково смотрим на развитие фигурного катания. Взвесив все за и против, остановились на Лизе Осокиной. Это очень интересная девочка, которая, я считаю, при должном желании способна реализоваться в парном катании», — сказала Мозер в беседе с «Р-Спортом».
Причин не верить Нине Михайловне нет, к тому же Осокина — явно не тот человек, который будет
Осокина также не первая, кто решается на переход в пары, имея перспективы и в одиночке. Ранее из ЦСКА (правда, не из группы Буяновой, а из команды Сергея Давыдова) ушла в парное катание Виктория Васильева. На момент перехода Виктория была фигуристкой основного состава юниорской сборной, медалисткой этапов юниорской серии
Переходы Осокиной и Васильевой — только верхушка айсберга. Еще из заметных спортсменов одиночку покинула в недавнем прошлом Алена Канышева. Она, правда, перешла не в пары, а в танцы на льду, поскольку
Так что в одном виде мы наблюдаем закрытый элитный клуб для исполнительниц четверных, попасть в который без приглашения из «Самбо-70» едва ли реально. И с другой — открытое поле парного катания с низким порогом вхождения. «Стал замечать, что некоторые талантливые фигуристы осознают, что не смогут выучить четверные, и переходят в танцы на льду и парное катание, — говорил в разговоре с РБК полгода назад технический специалист Йерун Принс. — То есть технический прогресс так или иначе помогает развивать и другие виды тоже. Словом, теперь я вижу больше граней во всей этой истории». С одной стороны, Принс прав, переизбыток спортсменов в одном виде и вынужденное их переселение в другой смежный вид — явление скорее позитивное, которое добавит спорту баланса. Но с другой, так ли много случаев, когда поздний переход в пары приносил успех?
Самый необычный переход в пары в истории так и не состоялся. Француз Бриан Жубер, чемпион мира, под закат карьеры грозился выступать за сборную России вместе с Катариной Гербольдт, но на лед с россиянкой так и не вышел. В то время как и история самой Гербольдт выбивается из ряда прочих. Она перешла в пары в 21 год в статусе уже опытной одиночницы — призера взрослого чемпионата России, участницы чемпионатов Европы и мира. Проявить себя в парах ей не удалось. Дело в том, что прыжками парное катание не ограничивается. Более того, они играют в этом виде спорта далеко не ключевую роль. Гораздо важнее взаимодействие с партнером и специфические парные элементы, которые разучить до высокого уровня не менее сложно, чем четверные. Получится ли у Осокиной и Васильевой — большой вопрос.
Рустам Имамов