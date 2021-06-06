Девушки теперь бегут в парное катание? Оборотная сторона четверных Тутберидзе

Сообщество фигурного катания практически не заметило неожиданный, но крайне интересный трансфер. Ученица ЦСКА Елизавета Осокина из команды Елены Буяновой перешла к Нине Мозер, чтобы продолжать карьеру уже в парном катании. В прошлом сезоне Осокину называли как одну из самых необычных спортсменок с запоминающимися программами и хорошими перспективами. Ее ценили судьи, она попадала в десятку лучших на первенстве России и учила четверные прыжки. Казалось бы, открыта дорога к серьезным свершениям! Но она кардинально меняет свою жизнь и начинает все с чистого листа, причем при полной поддержке своего тренера. Неужели сейчас шансов пробиться в женскую одиночку больше не остается?

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CNPfwJcp3EN/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Елизавета Осокина (@liza_osokina2006)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Осокиной летом восхищалась вся страна вместе с Тарасовой

На предсезонных контрольных прокатах юниоров в августе прошлого года Осокина явно выделялась. Камила Валиева в них не участвовала, а другие фигуристки (в том числе и из команды Этери Тутберидзе) не показывали такого интересного катания, как у 14-летней девочки из Казани. Буяновой с тренером по скольжению команды ЦСКА Максимом Завозиным и хореографом Ириной Тагаевой удалось заставить громко говорить о Елизавете, хотя она не исполняла ни четверных, ни тройного акселя. Над элементами ультра-си велась работа, но исключительно подготовительная, на долгую перспективу. В прошлом сезоне четверные прыгать Осокина не собиралась, сделав ставку на музыкальность и творческий потенциал своих программ.

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В формате протокольной тренировки (а как еще назвать контрольные прокаты, где выставленные судьями баллы визируются грифом «совершенно секретно») расчет сработал, и юной фигуристкой восхищались на перебор все видные специалисты. «Лиза — настоящее открытие сезона, — комментировала выступления Осокиной заслуженный тренер России Инна Гончаренко. — Она легкая, как воздух, как бабочка. Прыгает так, словно ей это ничего не стоит. А я ведь помню, что год назад, когда ее только взяли в ЦСКА, она была совершенно другой. Девочка совершила просто огромный скачок в развитии», — говорила о ней Татьяна Тарасова. «У нее лучшая короткая программа из всех. Она максимально сбалансирована, каждый элемент выведен на плюс. Это очень выгодный вариант для спортсменки, у которой пока нет тройного акселя».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B8VaQBaqSJG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B8VaQBaqSJG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B8VaQBaqSJG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Denis Gladkov (@singled.photo)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако как только полноценный сезон стартовал и пошли настоящие соревнования, весь былой лоск и восхищение сошли на нет. Здорово говорить о незаурядной пластике, артистизме и хореографии, да только результат в современном фигурном катании прежде всего зависит от техники, а уже во вторую очередь от постановок. С одной стороны, Елизавета выдала неплохой год. Одержала три крупные победы, причем две на всероссийских соревнованиях. С другой, в плане оценок она не выдерживает конкуренции с уровнем лучших отечественных дарований. Лучше всего разрыв был виден на первенстве России в Красноярске. Где Осокина стала седьмой и уступила Софье Акатьевой порядка 30 баллов.

В парное катание Осокину отправила сама Буянова

Поэтому при внимательном разборе уже не столь удивительной воспринимается информация, что переход в парное катание — это не личный порыв спортсменки, которая попала в полосу неудач, а решение ее тренера. Об этом рассказала ее новый наставник Нина Мозер. Мозер сейчас возвращается в активную работу, и к Буяновой она обратилась в поисках партнера для своего ученика Андрея Рудя. «Я обратилась к Лене, с ней мы одинаково смотрим на развитие фигурного катания. Взвесив все за и против, остановились на Лизе Осокиной. Это очень интересная девочка, которая, я считаю, при должном желании способна реализоваться в парном катании», — сказала Мозер в беседе с «Р-Спортом».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/CbNwCzWYv70" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Причин не верить Нине Михайловне нет, к тому же Осокина — явно не тот человек, который будет что-то решать без обсуждения со своей командой. Она ведь и от своего прежнего тренера уходить не хотела, специалист, который работала с ней в Казани, — Ольга Арбузова — до сих пор числится в списке ее личных тренеров. Арбузова в определенный момент поняла, что для того чтобы полностью реализовать свой потенциал, Елизавете необходимо переехать в столицу. И вот спустя полтора года в ЦСКА у Буяновой уже Елена Германовна решает, что в одиночном себя Осокина показать не сможет и ей нужно переходить в пары. Надо отметить, что Елена в этом плане не уникальна, многие тренеры советуют своим спортсменам смену дисциплины. Ревниво относятся к переходам в стан конкурирующей команды, но между катком Буяновой и «Воробьевыми горами» Мозер соперничества быть не может.

Осокина также не первая, кто решается на переход в пары, имея перспективы и в одиночке. Ранее из ЦСКА (правда, не из группы Буяновой, а из команды Сергея Давыдова) ушла в парное катание Виктория Васильева. На момент перехода Виктория была фигуристкой основного состава юниорской сборной, медалисткой этапов юниорской серии Гран-при и участницей финала. Но бороться за более высокие места, прежде всего с соотечественницами, из-за отсутствия элементов ультра-си у Виктории не получалось, и с прошлого сезона она катается в Мытищах на катке у Алексея Соколова с партнером Никитой Володиным.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BodyMrwgjvy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BodyMrwgjvy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BodyMrwgjvy/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от S.Krenkova_skating&dance photo (@sylva_photography)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Успех в парах хорошей одиночнице не гарантирован

Переходы Осокиной и Васильевой — только верхушка айсберга. Еще из заметных спортсменов одиночку покинула в недавнем прошлом Алена Канышева. Она, правда, перешла не в пары, а в танцы на льду, поскольку из-за травмы ей сложно прыгать любые прыжки. Но в целом парное катание выбирают как раз из-за меньшей требовательности к уровню сложности элементов. Еще пять лет назад разница была не столь заметна — что одиночницы, что парницы прыгали весь набор тройных прыжков, контент отличался разве что сложностью каскадов. Сейчас же (прежде всего из-за успехов команды Тутберидзе) сложность в женском одиночном летит вверх по экспоненте, в то время как парное катание если не деградирует, то как минимум стоит на месте. Влияет на процесс и снизившаяся конкуренция, и целенаправленная политика Международного союза конькобежцев (ISU) по ограничению ультра-си в парах ради безопасности фигуристов.

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Так что в одном виде мы наблюдаем закрытый элитный клуб для исполнительниц четверных, попасть в который без приглашения из «Самбо-70» едва ли реально. И с другой — открытое поле парного катания с низким порогом вхождения. «Стал замечать, что некоторые талантливые фигуристы осознают, что не смогут выучить четверные, и переходят в танцы на льду и парное катание, — говорил в разговоре с РБК полгода назад технический специалист Йерун Принс. — То есть технический прогресс так или иначе помогает развивать и другие виды тоже. Словом, теперь я вижу больше граней во всей этой истории». С одной стороны, Принс прав, переизбыток спортсменов в одном виде и вынужденное их переселение в другой смежный вид — явление скорее позитивное, которое добавит спорту баланса. Но с другой, так ли много случаев, когда поздний переход в пары приносил успех?

Самый необычный переход в пары в истории так и не состоялся. Француз Бриан Жубер, чемпион мира, под закат карьеры грозился выступать за сборную России вместе с Катариной Гербольдт, но на лед с россиянкой так и не вышел. В то время как и история самой Гербольдт выбивается из ряда прочих. Она перешла в пары в 21 год в статусе уже опытной одиночницы — призера взрослого чемпионата России, участницы чемпионатов Европы и мира. Проявить себя в парах ей не удалось. Дело в том, что прыжками парное катание не ограничивается. Более того, они играют в этом виде спорта далеко не ключевую роль. Гораздо важнее взаимодействие с партнером и специфические парные элементы, которые разучить до высокого уровня не менее сложно, чем четверные. Получится ли у Осокиной и Васильевой — большой вопрос.