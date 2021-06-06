«У меня крутая дочка!» Кто воспитал Щербакову, Загитову и других звёзд фигурного катания

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий

Роль родителей в достижениях наших фигуристов невозможно переоценить. Излишняя требовательность или недостаточная поддержка способны загубить даже самый яркий талант. К счастью, лучшим фигуристам России с родителями неимоверно повезло. Причём воспитать чемпиона могут как победители Олимпиады, так и простые учителя.

Так кто же вырастил Щербакову, Загитову и других звёзд фигурного катания?

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4e92effa98ac26ec566f" data-vnd="4e92effa98ac26ec566f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4e92effa98ac26ec566f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Сын олимпийского чемпиона и дочери знаменитых тренеров

Любовь к фигурному катанию часто передаётся по наследству. В сборных России разного возраста сразу несколько потомственных фигуристов, причём все они выступают в танцах на льду. Действующий чемпион России и призёр чемпионатов Европы Иван Букин продолжает традиции отца — олимпийского чемпиона Калгари в дуэте с Натальей Бестемьяновой Андрея Букина. Интересно, что в фигурное катание Иван попал по настоянию бабушки, а не родителей-фигуристов. Первое время каждая тренировка превращалась для мальчика в пытку, но в 10 лет появились азарт и желание побеждать.

Первой партнёршей Букина-младшего стала будущая олимпийская чемпионка Елена Ильиных, однако знаменитый отец занимался с дуэтом сына только три месяца, после чего передал в надёжные руки тренерского тандема Ирины Жук и Александра Свинина. Андрей Анатольевич наблюдает за карьерой Ивана со стороны и безумно радуется каждому успеху, ведь отлично знает, чего стоят медали и восторги болельщиков.

Знаменитый хореограф Николай Морозов принимает активное участие в карьере дочери Аннабель, выступающей под флагом России с Андреем Багиным. Пока пара только на подступах к элите российских танцев на льду, но опыт и энтузиазм Морозова наверняка помогут его дочери добиться большего.

«Мне повезло, что мой папа — тренер. Я вообще считаю, что он самый лучший тренер, потому что может работать с одиночниками, парниками, танцорами. Он реально умеет это делать. Это большая редкость. Даже когда я работаю с другими тренерами, то не забываю того, что папа говорит», — рассказывала Аннабель.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B5Qz7ozJ7T4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B5Qz7ozJ7T4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B5Qz7ozJ7T4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Diana Davis (@di__davis)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В отличие от Букина и Морозова, Диана Дэвис пока не входит в основную сборную России в танцах на льду, но активно в неё стучится. Дочь Этери Тутберидзе родилась в США и там же тренируется вместе с Глебом Смолкиным. В детстве девочка с удовольствием занималась синхронным плаванием, но мама была вынуждена брать её с собой на каток. Несмотря на серьёзные проблемы со слухом и постоянное давление, Диана уже поднималась на пьедестал первенства России и даже выступала на юниорском чемпионате мира. Пожалуй, среди всех российских фигуристов именно у Дэвис самая знаменитая и влиятельная мама. И это накладывает на молодую фигуристку дополнительную ответственность.

Папы-хоккеисты — дочки-фигуристки

Иногда родители-спортсмены выбирают для детей смежные дисциплины. Так, сразу две подопечные Этери Тутберидзе выросли в семьях хоккеистов. Ильназ Загитов, отец олимпийской чемпионки Алины Загитовой, в течение 25 лет выступал за различные клубы второго эшелона, а по окончании карьеры преуспел на тренерской работе. Мальчику в этой семье была уготована судьба хоккеиста, но у Загитовых родились две девочки, которых пришлось отдать в фигурное катание. Впрочем, вряд ли сам Ильназ об этом жалеет, ведь его старшая дочь вошла в историю как первая российская фигуристка, выигравшая все существующие титулы.

Похожая история произошла и с 15-летней надеждой российского фигурного катания Майей Хромых. Отец перспективной фигуристки Владислав после долгой хоккейной карьеры успешно переквалифицировался в тренеры — именно под его руководством сборная России одержала победу на Универсиаде-2017. Естественно, схожесть в спортивных судьбах дают Майе и Алине темы для разговоров.

«У нас с Алиной отцы общаются, особенно на тренировках, про хоккей постоянно говорят. Они в молодости то ли вместе играли за одну команду, то ли друг против друга. Мы с Алиной над этим даже подсмеиваемся немного», — рассказывала Хромых.

Чемпион Европы Дмитрий Алиев тоже из спортивной династии, но не из хоккейной, а из лыжной. Его родители, Сергей и Елена, добивались неплохих результатов на лыжне, да и сам Дима до 11 лет совмещал тренировки по лыжным гонкам и фигурному катанию.

«Мотался туда-сюда. Понимал тогда, что долго так продолжаться не может. Фигурное катание оказалось ближе», — объяснял Алиев свой выбор.

Непосредственное отношение к спорту имеет и отец Александры Трусовой Вячеслав. Мужчина заработал звание мастера спорта по дзюдо, самбо и рукопашному бою. Неудивительно, что младшие братья Саши занимаются единоборствами.

От актёров до сотрудников ЖКХ

Принято считать, что по наследству передаётся и артистический талант. В фигурном катании такие примеры тоже есть. Так, дочь Этери Тутберидзе катается с Глебом Смолкиным, сыном заслуженного артиста России Бориса Смолкина. У Евгении Медведевой родители хоть и не актёры, но тоже из творческой среды. Отец фигуристки, Арман Бабасян — талантливый художник, работал на «Союзмультфильме», где и познакомился с бывшей фигуристкой Жанной Девятовой. Возможно, именно полученная от родителей творческая жилка и помогла Медведевой создать множество уникальных образов и завоевать славу мастера интерпретации.

Но не стоит думать, что пробиться в число лучших фигуристов можно только из спортивных или богемных семей. Стартовые условия, конечно, имеют значение, но в конечном счёте всё решают воля родителей и талант детей. У чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой мама работала в школе и даже была классным руководителем дочери до её переезда в Санкт-Петербург.

Отец чемпионки Европы Алёны Косторной работает в сфере ЖКХ, а родители лучшей на данный момент фигуристки мира Анны Щербаковой плотно связаны с наукой. И пусть зачастую они не могут помочь детям профессиональными советами, зато окружают их поддержкой и возглавляют списки самых преданных фанатов.

«Сейчас все плачут, а она смеётся. У меня крутая дочка! Железный характер. Откуда в ней это? Не знаю. Может, откуда-то из космоса. Я чемпионом России не был. Придём домой, и я спрошу у неё», — признавался отец Щербаковой после её победы на чемпионате России в Челябинске.