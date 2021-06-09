Хореограф Тутберидзе ответил на обвинения в гомофобии

«Кто-то меня обвинил в гомофобии. Мне прямо стало смешно. Я против только одного. Я против того, чтобы это все пропагандировалось. Ну почему я, натурал, не бегаю и не кричу во всю ивановскую: вот посмотрите, я — натурал! Мои права ущемляют. Этих людей на самом деле никто не ущемляет. Мы вправе любить кого хотим, как хотим, где хотим», — сказал Железняков на видео в своем Instagram.