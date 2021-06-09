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20:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Авербух сообщил о переходе в его шоу и команду Евгении Медведевой

Хореограф Илья Авербух заявил о полном переходе в его шоу и команду серебряного призера Олимпиады в корейском Пхенчхане Евгении Медведевой.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Я очень рад, что впервые к нам присоединилась в большой работе, хотя сотрудничали и раньше в детском спектакле, Евгения Медведева. Она играет Кити. Для меня это очень важный персонаж. Она тоже ищет, мечется по сюжету. Кроме Медведевой, в роли Анны Карениной задействована Оксана Домнина. В роли Вронского — Роман Костомаров. В роли Каренина — призер олимпийских игр Максим Шабалин», — сказал Авербух в эфире «Вечернего шоу Аллы Довлатовой» на «Русском радио».

Напомним, что Евгения Медведева ранее играла роль Дороти в постановке Авербуха «Волшебник страны Оз». Неоднократная чемпионка мира до сих пор не объявила о завершении своей профессиональной карьеры.

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