Плющенко: меня никто не переубедит в том, что именно Трусова выиграла чемпионат России

«Саша Трусова хорошо каталась на чемпионате России и в короткой, и в произвольной программе. Причём каталась с травмой, но собралась, настроилась… Меня никто не переубедит в том, что именно Саша выиграла чемпионат России не только морально, в борьбе с собой, но и с точки зрения оценок. Но у судей оказалось своё видение», — сказал Плющенко в интервью Forbes Russia.