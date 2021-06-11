37-летняя чемпионка ОИ Алёна Савченко решила возобновить карьеру и перейти в сборную США

Савченко, уроженка Украины, взяла золото ОИ-2018, выступая в составе команды Германии, теперь она решила перейти в сборную США.

«Я очень рада открыть новый этап в карьере. Благодарна ассоциациям, что они сделали этот шаг возможным. Я убеждена и уверена, что можно ставить цели и достигать их на каждом этапе жизни и карьеры. С нетерпением ожидаю захватывающего будущего в США», — приводит слова Савченко пресс-служба Союза конькобежцев Германии.