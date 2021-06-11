Стала известна стоимость обучения в «Ангелах Плющенко»
Издание Forbes Russia рассказало о стоимости обучения в академии «Ангелы Плющенко» и сравнило цены с американскими.
Издание Forbes Russia рассказало о стоимости обучения в академии «Ангелы Плющенко» и сравнило цены с американскими.
«Несмотря на расположение, цены на абонемент в “Ангелах Плющенко” начинаются от 30 тыс. рублей в месяц, а начальная подготовка — два раза в неделю — 15 тыс. рублей.
Для сравнения: в США час работы на льду с высококлассным педагогом начинается от $ 200, а членство в солидных клубах подразумевает вступительный взнос $ 40 тыс. с последующей ежемесячной оплатой $ 10 тыс.» — говорится в статье.
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов мировой серии