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13:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Стала известна стоимость обучения в «Ангелах Плющенко»

Издание Forbes Russia рассказало о стоимости обучения в академии «Ангелы Плющенко» и сравнило цены с американскими.

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Источник: РИА "Новости"

«Несмотря на расположение, цены на абонемент в “Ангелах Плющенко” начинаются от 30 тыс. рублей в месяц, а начальная подготовка — два раза в неделю — 15 тыс. рублей.

Для сравнения: в США час работы на льду с высококлассным педагогом начинается от $ 200, а членство в солидных клубах подразумевает вступительный взнос $ 40 тыс. с последующей ежемесячной оплатой $ 10 тыс.» — говорится в статье.

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Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров и десятикратный чемпион России.

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