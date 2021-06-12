Тарасова будет комментировать фигурное катание в олимпийском сезоне
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова будет комментировать фигурное катание на Первом канале в олимпийском сезоне. Об этом она сообщила ТАСС.
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова будет комментировать фигурное катание на Первом канале в олимпийском сезоне. Об этом она сообщила ТАСС.
«Мы обсуждали этот вопрос, Первый канал от меня не отказывается, — сказала Тарасова. — Буду комментировать фигурное катание в предстоящем олимпийском сезоне».
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.