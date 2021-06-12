Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Уэльс
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Дания
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Бельгия
Россия
Футбол. Чемпионат Европы
11.06
Турция
Италия
03
Футбол. Сборные
13.06
Мексика
Гондурас
Футбол. Чемпионат Европы
13.06
Англия
Хорватия
Все события
Фоторепортажи
13Сборная Канады обыграла США и вышла в финал ЧМ
25Канада обыграла Финляндию в овертайме и стала чемпионом мира
10:18 (мск), источник: ТАСС

Тарасова будет комментировать фигурное катание в олимпийском сезоне

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова будет комментировать фигурное катание на Первом канале в олимпийском сезоне. Об этом она сообщила ТАСС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Мы обсуждали этот вопрос, Первый канал от меня не отказывается, — сказала Тарасова. — Буду комментировать фигурное катание в предстоящем олимпийском сезоне».

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

 Нет никакого смысла кого-то сейчас обвинять: сборная России разучилась побеждать канадцев
Россиянку задержали по подозрению в умышленном проигрыше на Roland Garros
Эта Италия очень крутая. Банда Манчини — реальный фаворит Евро
Как выйти из группы на Евро с третьего места? Изучаем регламент
Обоюдные потери: Россия стартует на ЕВРО-2020 матчем с Бельгией
Нападающий «Зенита» заинтересовал «Милан»
Бельгийцы выпустили эффектную афишу к матчу Евро-2020 с Россией
Слуцкий - герой открытия Евро. Он идеально комментировал матч
Андрей Аршавин назвал максимум сборной России на Евро-2020
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь