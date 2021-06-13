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10:02 (мск), источник: Sports.Ru

В фигурном катании парад признаний: 4 каминг-аута за день — с чего такая активность?

Все из-за месяца гордости.

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Сразу четыре известных фигуриста сделали каминг-аут (признались в нетрадиционной ориентации): американцы Джейсон Браун и Эмбер Гленн, канадцы Кэйтлин Уивер и Поль Пуарье.

Все это не случайно — пока у нас отмечают День России, во всем мире празднуется Pride Month (или месяц гордости). Во время Pride Month сообщество ЛГБТК+ (теперь оно называется так) отмечает свободу и гордится тем, кто они есть. Это месяц борьбы против дискриминации, а также удобное время, чтобы сделать признание.

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Июнь для месяца гордости выбран не случайно — именно в этом месяце в 1969 году полиция вломилась в гей-бар Stonewall Inn в Нью-Йорке и принялась арестовывать всех присутствующих. Тогда американское ЛГБТ-сообщество вышло на улицы в знак протеста — беспорядки длились несколько дней.

В тех пор в США ежегодно 28 июня организуют гей-парады. А в 1999-м президент Билл Клинтон объявил весь июнь месяцем гордости. Pride Month традиционно заканчивается большим парадом — к примеру, в 2019-м на Манхэттене собралось больше 150 тысяч человек.

Сегодня же первым каминг-аут сделал бронзовый призер Сочи-2014 американец Джейсон Браун. Спортсмен признался, что он гей, хотя вряд ли сильно кого-то удивил — слухи ходили давно.

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«Я вырос в окружении красивых, творческих, сильных, гордых, успешных и поддерживающих ЛГБТК+ людей, которые служили мне образами для подражания. Будь то члены семьи, тренеры, фигуристы, учителя, друзья или другие люди, с которыми мне довелось пересекаться, мое восприятие того, каково это быть ЛГБТК+, было далеко не одномерным.

Я всегда считал невозможным и, честно говоря, опасным изображать или формировать стереотипы о какой-либо группе одним единственным мазком. Никакие опыт или личность не являются одинаковыми, просто люди находят свою личность, свой голос и признают свои истины уникальными.

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Я всегда находил красоту в том, чтобы принимать любовь во всех ее проявлениях. Я никогда не сомневался в своей сексуальности и даже не задумывался о ней, потому что это не имело значения. Я такой, какой я есть, и мне повезло, что меня окружали люди, которые заставляли меня чувствовать, что этого вполне достаточно.

Я понимаю, что многие сталкиваются с другой реальностью. История не всегда была доброй, и борьба за равенство и принятие продолжается. Нет сомнений в том, что моя жизнь улучшилась благодаря людям вокруг меня, у которых хватило смелости встать и поделиться с миром частичкой того, кто они есть. И за это я говорю спасибо.

Я верю, что любовь всегда побеждает, и каждая история будет развиваться по-своему для каждого человека. Я свою сейчас немного приоткрою. Я гей, и эта история все пишется", — сообщил Браун.

А вот его подруга по команде — Эмбер Гленн — сегодня признала себя би-/пансексуалкой. У таких людей нет предпочтений в плане любви, их привлекают мужчины, женщины, транссексуалы — вообще все.

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«Когда мне было 16 лет, мои друзья и товарищи по тренировкам интересовались противоположным полом, а я влюблялась как в мужчин, так и женщин. Я ничего не говорила, так как не хотела, чтобы партнеры по команде и друзья чувствовали себя неловко. И уж точно не хотелось, чтобы они игнорировали мои чувства. Я уже испытывала это в прошлом.

Но со временем люди стали замечать, что, когда я говорю, насколько прекрасен тот или иной человек и насколько хорошо мы ладим, пол, судя по всему, не имеет значения. Как бисексуальная и пансексуальная женщина, я хочу любить кого-либо вне зависимости от пола или гендерной идентичности.

Мое молчание было связано с тем, что я занимаюсь спортом, где люди судят других людей. И вы не знаете о личных убеждениях судей. Вы можете надеяться, что все будут толерантными, но сейчас я осознала, что у судей может быть предвзятое отношение ко мне еще до выхода на лед.

Я не зацикливаюсь на этом, просто стараюсь сохранять позитивный настрой и показывать мастерство», — написала Гленн.

Трехкратный призер чемпионатов мира канадка Кейтлин Уивер (выступала в танцах с Эндрю Поже) тоже совершила каминг-аут, но не признала себя ни геем, ни пансексуалкой. Она — квир-женщина.

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У термина «квир» нет четкого понятия. Так называют себя люди с любыми нетрадиционными предпочтениями в плане любви: квиры не ассоциируют себя полностью с каким-либо из традиционных гендеров вообще.

«За прошедший год у меня было много времени, чтобы поразмышлять, дать волю чувствам и погрузиться в себя. И я пришла к согласию.

Я идентифицирую себя как квир-женщину, о чем знала давно, но не была готова принять это. Годами я и впрямь ненавидела большую часть самой себя, и это сильно сказалось на психическом здоровье — особенно когда весь мир остановился, и единственное, что я могла делать, — смотреть в зеркало.

Нет ничего хуже, чем падать на дно и не хотеть подниматься. Но теперь, проведя большую работу, я могу сказать, что горжусь тем, кто я есть — во всех проявлениях.

Это послание не будет полным без признания, что я не смогла бы поделиться этим без поколений ЛГБТК+ и, в частности, цветных транс-женщин, которые боролись за право называться теми, кто мы есть сегодня. Бесконечная благодарность.

Фигурному катанию предстоит долгий путь, чтобы стать полностью инклюзивным видом спорта, и я обещаю внести вклад, чтобы помочь другим квир-людям на этом пути», — призналась Уивер.

Бронзовый призер ЧМ-2021 Поль Пуарье, выступающий за Канаду в дуэте с Пайпер Гиллес, тоже квир.

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«Я не слишком много говорил, о том, что значит быть спортсменом-геем, особенно на людях. У меня было такое отношение, что моя личная жизнь — это моя личная жизнь, а моя жизнь вне фигурного катания — это моя жизнь вне фигурного катания. Я не обязательно позволял всем этим вещам сливаться вместе.

Я думаю, что в преддверии Олимпийских игр в следующем году я определенно вижу возможности поделиться тем, что мы делаем и кем мы являемся, гораздо более широкой аудитории, и эта возможность не упущена для меня.

Этот месяц гордости — действительно хорошая возможность рассказать немного больше о моей истории, о том, как моя сексуальность сделала меня человеком и спортсменом, которым я являюсь сегодня, а также, возможно, стать образцом для подражания для многих молодых подрастающих квир-спортсменов, которые еще не совсем уверены, как ориентироваться во всем этом, особенно в мире спорта.

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В сообществе фигурного катания квир, вероятно, немного более приемлем, чем в других видах спорта. Но всеобщее признание пришло не сразу. Лишь после Игр в Сочи в 2014 году у нас появился открытый гей-спортсмен (Адам Риппон — прим.ред.), что, на мой взгляд, особенно важно с учетом стереотипов, существующих в отношении фигурного катания.

Во многом это, возможно, является результатом (особенно здесь, в западном мире) стереотипов о том, что фигурное катание — это спорт для девочек, спорт для геев, вид спорта, который очень женственен, который делает тебя слабым.

Если смотреть с точки зрения мужчины, то насмешки, особенно в молодом возрасте, заставляют нас строить стены вокруг себя. Это создает сложную среду для открытых соревнований в качестве квир-спортсмена, потому что мы чувствуем, что поддались стереотипам. Из-за этого мы чувствуем сильное давление, будь то подсознательное или нет", — рассказал Пуарье.

Это далеко не первые каминг-ауты в фигурном катании. В нетрадиционной ориентации признавались Джонни Вейр, Адам Риппон, Гийом Сизерон, Брайан Орсер, Брайан Бойтано, Эрик Редфорд и многие другие. Но это точно рекорд по признаниям в один день. Мир (как и фигурное катание) действительно меняется.

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