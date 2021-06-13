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10:44 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Щербакова представила себя в традиционных русских нарядах в честь Дня России

Российская фигуристка Анна Щербакова представила себя в традиционных русских нарядах.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка опубликовала у себя в Instagram подборку фото, в которых она находится на льду в традиционных нарядах. Таким образом Щербакова поздравила фанатов с Днем России, который состоялся 12 июня.

«Примеряю образы для новых программ. А если серьёзно, то… Поздравляю всех с Днем России!» — написала Щербакова.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сезоне-2020/21 17-летняя Щербакова впервые в карьере стала чемпионкой мира в одиночном женском катании.

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