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17:37 (мск), источник: ТАСС

Татьяна Навка анонсировала масштабное ледовое шоу в Сочи с участием Загитовой

ТАСС, 13 июня. Масштабное ледовое шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» будет проходить на территории «Сочи Парка» с 1 июля по 30 сентября. Информацию о проекте ТАСС представили организаторы.

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19
фотографий
19
фотографий

Автор идеи и продюсер шоу олимпийская чемпионка Татьяна Навка исполнит главную женскую роль. Кроме того, участниками станут олимпийская чемпионка Алина Загитова, серебряные призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин, олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар, призер чемпионатов Европы и мира Максим Ковтун и другие именитые спортсмены. Ведущие музыкальные партии озвучивают, в частности, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Александр Панайотов.

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Отмечается, что классический сюжет знаменитой поэмы Пушкина раскрывается с новой стороны с помощью современных технологий и захватывающих трюков, многие из которых не имеют аналогов в мире. Для масштабной постановки цирковой шатер в «Сочи Парке» трансформировали в современную ледовую сцену. Гостям обещают гигантскую говорящую голову, фейерверки, красочные 3D-проекции и другие уникальные режиссерские решения.

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«После премьеры проекта в Москве мы получили огромное количество восторженных отзывов и просьб зрителей показать спектакль в их регионах, — рассказывает Навка. — В этом году Сочи станет центром притяжения туристов со всех уголков нашей огромной страны, поэтому мне особенно приятно подарить всем жителям и гостям Краснодарского края нашу сказку. В это непростое время как никогда важно продолжать верить в чудеса, добро и исцеляющую силу любви, именно о них и повествует “Руслан и Людмила”».

«Уже семь лет мы работаем, чтобы удивлять детей и взрослых, готовим лучшую программу, и пригласить ледовый мюзикл “Руслан и Людмила” в качестве гранд-шоу сезона показалось нам прекрасным решением. Теперь у наших гостей будет возможность не только провести время на аттракционах и поучаствовать в многочисленных развлечениях тематического парка развлечений “Сочи Парк”, но и увидеть звезд фигурного катания и насладиться невероятным ледовым шоу», — сообщила генеральный директор «Сочи Парка» Людмила Кузнецова.

Мировая премьера шоу «Руслан и Людмила» состоялась в декабре 2017 года, одноименная поэма Пушкина была поставлена на льду впервые.

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