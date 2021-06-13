Татьяна Навка анонсировала масштабное ледовое шоу в Сочи с участием Загитовой

19 фотографий 19 фотографий 19 фотографий

Автор идеи и продюсер шоу олимпийская чемпионка Татьяна Навка исполнит главную женскую роль. Кроме того, участниками станут олимпийская чемпионка Алина Загитова, серебряные призеры чемпионата Европы Александра Степанова и Иван Букин, олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар, призер чемпионатов Европы и мира Максим Ковтун и другие именитые спортсмены. Ведущие музыкальные партии озвучивают, в частности, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Александр Панайотов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5af2ebb02b745d788ae4" data-vnd="5af2ebb02b745d788ae4" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5af2ebb02b745d788ae4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что классический сюжет знаменитой поэмы Пушкина раскрывается с новой стороны с помощью современных технологий и захватывающих трюков, многие из которых не имеют аналогов в мире. Для масштабной постановки цирковой шатер в «Сочи Парке» трансформировали в современную ледовую сцену. Гостям обещают гигантскую говорящую голову, фейерверки, красочные 3D-проекции и другие уникальные режиссерские решения.

«После премьеры проекта в Москве мы получили огромное количество восторженных отзывов и просьб зрителей показать спектакль в их регионах, — рассказывает Навка. — В этом году Сочи станет центром притяжения туристов со всех уголков нашей огромной страны, поэтому мне особенно приятно подарить всем жителям и гостям Краснодарского края нашу сказку. В это непростое время как никогда важно продолжать верить в чудеса, добро и исцеляющую силу любви, именно о них и повествует “Руслан и Людмила”».

«Уже семь лет мы работаем, чтобы удивлять детей и взрослых, готовим лучшую программу, и пригласить ледовый мюзикл “Руслан и Людмила” в качестве гранд-шоу сезона показалось нам прекрасным решением. Теперь у наших гостей будет возможность не только провести время на аттракционах и поучаствовать в многочисленных развлечениях тематического парка развлечений “Сочи Парк”, но и увидеть звезд фигурного катания и насладиться невероятным ледовым шоу», — сообщила генеральный директор «Сочи Парка» Людмила Кузнецова.