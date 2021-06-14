«Тело твое соблазняет»: российская фигуристка выложила стих поклонника

«Твоя улыбка краше всех, красота меня ослепляет, твое искусное катание и успех, а тело твое соблазняет», — написал фанат.

Нугумановой 18 лет, в прошлом сезоне она стала пятой на турнире серии Гран-при, шестой на чемпионате России и десятой в финале Кубка России.