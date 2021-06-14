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12:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Тело твое соблазняет»: российская фигуристка выложила стих поклонника

МОСКВА, 14 июня — РИА Новости. Фигуристка Елизавета Нугуманова поделилась с подписчиками своего Instagram одним из стихотворений поклонника.

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Источник: РИА "Новости"

Сообщение от болельщика Нугуманова разместила в stories.

«Твоя улыбка краше всех, красота меня ослепляет, твое искусное катание и успех, а тело твое соблазняет», — написал фанат.

Во время загрузки произошла ошибка.

Нугумановой 18 лет, в прошлом сезоне она стала пятой на турнире серии Гран-при, шестой на чемпионате России и десятой в финале Кубка России.

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