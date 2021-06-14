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14:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Сын Плющенко Арсений: страница в «Инстаграме» в 8 месяцев, прозвище, рекорд Гном Гномыча, критика Рудковской

Кажется, Евгения и его жену вдохновил успех Гном Гномыча.

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Источник: РИА "Новости"

Победную тактику не меняют. Видимо, этим принципом руководствуются Евгений Плющенко и его жена в отношении своего младшего сына. Арсению ещё нет и года, но у него уже своя страница в «Инстаграме» и яркое семейное прозвище, которое наверняка закрепится за ним так же, как Гном Гномыч за братом Сашей.

Пока складывается ощущение, что Арсения и дальше будут вести по стопам Александра: постоянные съёмки, рекламные контракты, фигурное катание с двух лет и жизнь по правилам шоу-бизнеса.

Арсения ведут по стопам Гном Гномыча

Новость о появлении в семье Евгения Плющенко и Яны Рудковской младшего сына многих удивила. Оказалось, знаменитый фигурист и его жена прибегли к услугам суррогатного материнства. Мальчик родился осенью 2020 года, и с тех пор фото с ним часто появлялись в соцсетях мамы, папы и старшего брата. Сейчас Арсению 8,5 месяцев, и родители решили, что ребёнку пришло время обзавестись собственным аккаунтом в сети «Инстаграм».

«Здесь мы будем рассказывать о жизни Сени», — говорится в описании страницы, которую ведёт мама мальчика Яна Рудковская.

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Всего за день на страницу подписались 10 тыс. человек, и очевидно, что это только начало. Любопытно, что Арсений пришёл в «Инстаграм» одновременно с другим знаковым событием — его старший брат Александр (более известный под прозвищем Гном Гномыч) обошёл Алину Загитову и Евгению Медведеву по числу подписчиков и стал самым популярным действующим фигуристом России в «Инстаграме». Сейчас у восьмилетнего победителя соревнований «Февральские узоры» и «Скоро лето» 894 тыс. подписчиков. Примечательно, что этому достижению Гном Гномыч (а точнее, тот, кто ведёт его страницу) посвятил отдельную публикацию.

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Младший сын Плющенко и Рудковской уже получил прозвище

Маленький Арсений к показателям Саши пока только стремится, но все предпосылки для успеха у него есть. У мальчика, как и у брата, уже появилось прозвище — Директор. Об этом сообщается и в шапке его профиля, и в первой записи: «Я блондин с голубыми глазами. Меня называют дома Директором за любознательность и контроль всех членов семьи!». Кажется, родители не против, чтобы это прозвище закрепилось за Арсением так же, как Гном Гномыч за его братом. Хотя Саше уже восемь лет, и с каждым годом такой псевдоним выглядит всё менее уместным.

Пока точно неизвестно, будет ли в «инстаграме» Директора столько же рекламы, как у его брата, но уже очевидно, что родители не против его медийности. Такой подход к воспитанию многие считают неоднозначным. К примеру, Гном Гномыч с детства зарабатывает миллионы и входит в число самых узнаваемых детей России, но вместе с тем регулярно оказывается под огнём критики и невольно участвует в скандалах. Младшему сыну Плющенко тоже дали прозвище и завели личный блог, так что пока Арсений повторяет судьбу брата.

Жену Плющенко раскритиковали в Интернете

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В комментариях под публикациями на новой странице Арсения царят радость и восторги, а вот пост Рудковской о появлении «Инстаграма» у восьмимесячного малыша вызвал в том числе и негативную реакцию:

— Остановитесь, Яна! Пожалейте детей! Не всё в этом мире PR!
— Что, денег на хватает?
— Ну это перебор уже. Ради денег и рекламы.
— Вся жизнь напоказ.

В комментариях под соответствующими новостями на других ресурсах любители фигурного катания высказываются ещё резче и категоричнее в адрес Плющенко и его супруги. Остаётся надеяться, что не самый позитивный информационный фон вокруг этой семьи не помешает Арсению вырасти счастливым и здоровым.

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