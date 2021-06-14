Загитова ответила Баюл на критику в ношении «короны Навки»
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова ответила украинской
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в одиночном катании Алина Загитова ответила украинской
«Зачем на Загитову надели корону Навки? Достоинство надо нести своей короны, а не чужой», — ранее заявила Баюл, возмутившись образом Алины для нового ледового шоу.
«Оксана Сергеевна, не переживайте, пожалуйста. После шоу я обязательно отдам корону в целости и сохранности», — написала Загитова в комментариях к публикации Баюл в Instagram.
Загитова исполнит главную роль в ледовом шоу Навки под названием «Руслан и Людмила». В некоторых представлениях роль Людмилы вместо олимпийской чемпионки Пхенчхана будет исполнять Навка.