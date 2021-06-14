«Я так понимаю, вы в 2000 году еще не родились?» Олимпийская чемпионка Баюл обратилась к Загитовой

«Это не подделка, это Навка катается в моем платье, только, увы, она мне его не вернула. Алина, я так понимаю что вы в 2000 еще не родились? Вы поинтересуйтесь, может, Татьяне понадобится мой костюм лебедя?», — написала Баюл.