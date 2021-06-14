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14 июня, источник: Sport24

«Я так понимаю, вы в 2000 году еще не родились?» Олимпийская чемпионка Баюл обратилась к Загитовой

Олимпийская чемпионка-1994 по фигурному катанию Оксана Баюл на своей странице в инстаграме обратилась к олимпийской чемпионке-2018 Алине Загитовой.

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На фото бывшая украинская спортсменка опубликовала размытое фото Татьяны Навки, в котором она выступала в 2000 году.

«Это не подделка, это Навка катается в моем платье, только, увы, она мне его не вернула. Алина, я так понимаю что вы в 2000 еще не родились? Вы поинтересуйтесь, может, Татьяне понадобится мой костюм лебедя?», — написала Баюл.

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Ранее Баюл обвинила Загитову в плагиате ее костюма 1995 года, однако Алина никак на это не отреагировала.

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