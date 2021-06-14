«Я так понимаю, вы в 2000 году еще не родились?» Олимпийская чемпионка Баюл обратилась к Загитовой
Олимпийская чемпионка-1994 по фигурному катанию Оксана Баюл на своей странице в инстаграме обратилась к олимпийской чемпионке-2018 Алине Загитовой.
Олимпийская чемпионка-1994 по фигурному катанию Оксана Баюл на своей странице в инстаграме обратилась к олимпийской чемпионке-2018 Алине Загитовой.
На фото бывшая украинская спортсменка опубликовала размытое фото Татьяны Навки, в котором она выступала в 2000 году.
«Это не подделка, это Навка катается в моем платье, только, увы, она мне его не вернула. Алина, я так понимаю что вы в 2000 еще не родились? Вы поинтересуйтесь, может, Татьяне понадобится мой костюм лебедя?», — написала Баюл.
Ранее Баюл обвинила Загитову в плагиате ее костюма 1995 года, однако Алина никак на это не отреагировала.