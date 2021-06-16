Самые «кринжовые» номера в фигурке: Загитова — тигрица, эпатажный Плющенко, Коляда — Баба Яга

Показательные выступления — неотъемлемая часть фигурного катания. Гала-вечера проходят как в рамках шоу, так и после окончания соревнований. Их особенность в том, что фигуристы зачастую демонстрируют номера в совершенно иной стилистике, чем их соревновательные программы. Спортсмены могут взять любую музыку, воплотить даже самый смелый и неоднозначный образ. Но иногда получается так, что поток самовыражения фигуриста становится непонятным для зрителя и вызывает смешанные эмоции, которые можно назвать модным словом «кринж».

На ЧМ-2001 в Ванкувере Евгений Плющенко впервые представил впоследствии ставший легендарным номер Sex bomb. 19-летний фигурист катался в гиперболизированном образе культуриста, продемонстрировав бутафорские мускулы и рельеф. В начале нулевых это дерзкое выступление очень понравилось зрителям, но сейчас, имея перед глазами эпатажный образ Плющенко в фигурнокатательном сообществе, однозначно воспринимается как кринж.

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С большим скепсисом болельщики смотрели на ремейк этого номера 16 лет спустя, когда Евгений вышел на лед вместе с четырехлетним сыном Александром, которому песня Sex bomb была явно не по возрасту.

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Иногда показательное становится неудачным из-за громоздкого реквизита. Так, Аделина Сотникова в сезоне 2013/14 исполняла номер под танго «Забвение» Астора Пьяццоллы. Фигуристка выступала с двумя длинными отрезами ткани, которые ей явно мешали и казались лишними. На Олимпиаде в Сочи Аделина запуталась в реквизите, потеряла равновесие и была вынуждена отбросить импровизированные флаги раньше, чем было задумано. Драматичная музыка контрастировала с образом, выбранным фигуристкой, цельной картины номера так и не сложилось.

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Показательное выступление Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева на Rostelecom Cup-2017 удивило подбором музыки. Саундтрек к «Ла-Ла Ленду» и хит Сэма Брауна Stop — композиции слишком уж разного стиля, которые вместе звучат нелепо. Вкупе со сменой костюма партнерши и неоднозначной хореографией номер оставил впечатление не любовной истории с ноткой юмора, а не очень смешного шаржа.

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Самый компонентный российский одиночник Михаил Коляда под «Бабу Ягу» Мусоргского — это ли не удивление для зрителя, который привык видеть балетные руки фигуриста и его идеальную осанку? Номер вышел по-настоящему комичным: видно, что Михаилу непривычно горбиться и передавать угрюмое настроение, но он получает от этого большое удовольствие.

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В сезоне 2017/18 Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила номер в образе тигрицы. Из-за абстрактной музыки и недостаточно характерной хореографии непонятно, что конкретно изображает на льду фигуристка. Реквизит, который незначительно задействован в номере, кажется лишним и не создает целостной картины.

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Чемпион Европы Дмитрий Алиев на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в прямом смысле разбудил в себе зверя. Под композицию из фильма «Сумерки» фигурист представил номер, в котором воплотил образ одного главных из героев — оборотня Джейкоба. Характер персонажа Алиеву удалось выразить довольно точно, видно, что спортсмену он близок. Несмотря на это, болельщики, помня лирические и чувственные показательные Дмитрия («Нас бьют — мы летаем» и «Будь, пожалуйста, послабее»), задумку не оценили.

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Напоследок немного умиления. Упустить этот показательный невозможно: маленький Нейтан Чен катается под «Короля Льва». В этом номере можно увидеть, что было с лучшим фигуристом мира до костюмов от Веры Вонг и знаменитого «Рокетмена». «Поскорей бы мне стать королем» — говорит юный спортсмен и безжалостно флексит в конечной позе.

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