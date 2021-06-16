Самые «кринжовые» номера в фигурке: Загитова — тигрица, эпатажный Плющенко, Коляда — Баба Яга
Вспоминаем.
Вспоминаем.
Показательные выступления — неотъемлемая часть фигурного катания.
На ЧМ-2001 в Ванкувере Евгений Плющенко впервые представил впоследствии ставший легендарным номер Sex bomb. 19-летний фигурист катался в гиперболизированном образе культуриста, продемонстрировав бутафорские мускулы и рельеф. В начале нулевых это дерзкое выступление очень понравилось зрителям, но сейчас, имея перед глазами эпатажный образ Плющенко в фигурнокатательном сообществе, однозначно воспринимается как кринж.
С большим скепсисом болельщики смотрели на ремейк этого номера 16 лет спустя, когда Евгений вышел на лед вместе с четырехлетним сыном Александром, которому песня Sex bomb была явно не по возрасту.
Иногда показательное становится неудачным
Показательное выступление Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева на Rostelecom Cup-2017 удивило подбором музыки. Саундтрек к «Ла-Ла Ленду» и хит Сэма Брауна Stop — композиции слишком уж разного стиля, которые вместе звучат нелепо. Вкупе со сменой костюма партнерши и неоднозначной хореографией номер оставил впечатление не любовной истории с ноткой юмора, а не очень смешного шаржа.
Самый компонентный российский одиночник Михаил Коляда под «Бабу Ягу» Мусоргского — это ли не удивление для зрителя, который привык видеть балетные руки фигуриста и его идеальную осанку? Номер вышел
В сезоне 2017/18 Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила номер в образе тигрицы.
Чемпион Европы Дмитрий Алиев на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в прямом смысле разбудил в себе зверя. Под композицию из фильма «Сумерки» фигурист представил номер, в котором воплотил образ одного главных из героев — оборотня Джейкоба. Характер персонажа Алиеву удалось выразить довольно точно, видно, что спортсмену он близок. Несмотря на это, болельщики, помня лирические и чувственные показательные Дмитрия («Нас бьют — мы летаем» и «Будь, пожалуйста, послабее»), задумку не оценили.
Напоследок немного умиления. Упустить этот показательный невозможно: маленький Нейтан Чен катается под «Короля Льва». В этом номере можно увидеть, что было с лучшим фигуристом мира до костюмов от Веры Вонг и знаменитого «Рокетмена». «Поскорей бы мне стать королем» — говорит юный спортсмен и безжалостно флексит в конечной позе.
Какой бы ни была идея показательного и реакция зрителя на него, важно одно: такие номера прежде всего нужны самим фигуристам, чтобы расслабиться после напряженных дней выступлений и поделиться эмоциями.