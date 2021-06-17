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10:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Аделина Сотникова назвала победу над Елизаветой Туктамышевой одной из важнейших в жизни

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова вспомнила, как победила на чемпионате России в декабре 2008 года.

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Источник: РИА "Новости"

Сотникова менее чем на один балл опередила Елизавету Туктамышеву, третьей с отставанием более чем в 10 баллов стала Катарина Гербольдт.

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«Это одна из важнейших побед в моей жизни, потому что я впервые стала чемпионкой страны. В принципе, на этих соревнованиях решалась моя дальнейшая судьба, поскольку до их старта я не знала, что мне делать дальше: выступать или заканчивать со спортом. Но итоги чемпионата дали ответ на этот вопрос, моё сознание стало ещё больше стремиться к тому, чтобы продолжить занятия спортом, уделять ему больше времени.

Всё поменялось настолько, что я тогда реально почувствовала желание выступать на международной арене, стать участницей больших чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр. После чемпионата в Казани это стало уже моей мечтой», — приводит слова Сотниковой «Реальное время».

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