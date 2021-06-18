Жулин назвал фигуриста, который мог бы проявить себя в футболе

— В футбол потрясающе играют Евгений Плющенко, тренер Сергей Давыдов. Они действительно на хорошем уровне.

Вообще, у нас много фигуристов, которых есть за что похвалить. Но Женя ещё молодой, поэтому может от любого убежать. А я весьма прилично смотрюсь на фоне 80-летних старичков, когда играю вместе с Борисом Игнатьевым, Юрием Сёминым (смеётся). Там я ещё живчик.

Говорят, Александр Галлямов хорошо играет, но я его не видел. Но судя по тому, что он высокий и координированный парень, он бы хорошо смотрелся в нападении, — сказал Жулин. Ранее Жулин предположил, что полузащитник сборной России Александр Головин мог бы проявить себя в фигурном катании.