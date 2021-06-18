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14:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Жулин: «Головин неплохо бы смотрелся в фигурном катании»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, кто, по его мнению, мог бы проявить себя на льду среди игроков сборной России по футболу.

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Источник: РИА "Новости"

— Сложный вопрос. Дзюба мог бы быть хорошим парником, и то он слишком высокий. Думаю, Головин бы неплохо смотрелся на льду. Фигурное катание же как плавание: как тебя бросили в воду, так ты и плывешь. Так и здесь, сразу все понятно.

Что касается бывших игроков, то на коньках хорошо стоял Александр Мостовой, хоть и постоянно падал через зубец. Дмитрий Сычев, Роман Широков. Все, кто неплохо играет в хоккей, могли бы попробовать себя в шоу, подобном «Ледниковому периоду». С актерским мастерством, возможно, есть проблемы, но это дело наживное, — цитирует Жулина RT.

21 июня состоится матч 3-го тура Евро-2020 Россия — Дания. Начало — в 22.00 (мск).

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