Александр Жулин: «Головин неплохо бы смотрелся в фигурном катании»

— Сложный вопрос. Дзюба мог бы быть хорошим парником, и то он слишком высокий. Думаю, Головин бы неплохо смотрелся на льду. Фигурное катание же как плавание: как тебя бросили в воду, так ты и плывешь. Так и здесь, сразу все понятно.