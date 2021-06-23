Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Словакия
Испания
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Швеция
Польша
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Португалия
Франция
Футбол. Чемпионат Европы
22:00
Германия
Венгрия
Хоккей. НХЛ
24.06
Нью-Йорк Айлендерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас Голден Найтс
Монреаль Канадиенс
14
Все события
Фоторепортажи
14Самые колоритные болельщики Евро-2020
15Англия обыграла Чехию и заняла первое место в группе D Евро-2020
16:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Алина Загитова рассказала, как сдаёт сессию в вузе

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, как сдаёт экзамены в вузе.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Спортсменка является студенткой первого курса Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

«У меня сейчас проходит сессия, незадолго до эфира я сдавала историю отечественной литературы, всё сдала, всё хорошо. Остался ещё один экзамен», — рассказала Загитова в прямом эфире в «инстаграме» Олимпийского комитета России.

19-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила. В декабре 2019 года она приостановила карьеру и с тех пор выступает только в шоу.

 Российскую теннисистку арестовали в Париже! Это скандал!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Почему Черчесов точно останется в сборной? Сейчас объясним
Мостовой о Черчесове: Кто ж от такого контракта откажется?
Орлов о сборной: Вас всех сейчас надо посадить на хлеб и воду
Защитник сборной России хочет получать минимум 3 млн евро в год
Что в фигурке: Медведева готовится к шоу, Валиева — к Олимпиаде
Мбаппе огорчит Роналду: прогнозы на матчи Евро
Тренера поляков возмутил вопрос журналиста про курение Щенсного
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь