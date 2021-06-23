А что в фигурке: Медведева готовится к шоу, Валиева — к Олимпиаде

Что делают фигуристы?
Спортсмены понемногу возвращаются в рабочий режим — в межсезонье многие (по возможности) отдыхали на морях, теперь пора готовиться к олимпийскому сезону. Одна из претенденток на попадание в заявку на Олимпиаду-2022 Камила Валиева вернулась в Новогорск.
«Возвращаюсь к тренировкам с новыми силами», — написала фигуристка.
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В Новогорске также готовятся чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин. Со слов их тренеров Александра Свинина и Ирины Жук, пара перед этапами Гран-при выступит как минимум на двух турнирах серии «Челленджер». Ну и без шоу не обойдутся — Степанова и Букин будут участниками ледового представления Татьяны Навки «Руслан и Людмила».
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в это межсезонье все силы отдает шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина», где фигуристка исполнит роль Кити Щербацкой. Напомним, что Медведева не попала в состав сборной России на предстоящий сезон, но это не означает, что она не сможет выступать. Вот фрагмент номера из шоу, которое состоится в Сочи 9 июля.
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Лето — время не только шоу, но и экзаменов. Софья Тютюнина, выступающая в танцах на льду с Александром Шустицким, сдала ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов, и, сама же этому удивилась — «даже не знаю, как это комментировать».
Вся в учебе и олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Фигуристка, которая, как и Медведева, не прошла в состав сборной на следующий сезон, учится в РАНХиГС на факультете продюсирования и культурной политики. «Сессия в самом разгаре», — сообщает Загитова.
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Александра Бойкова в компании своего партнера Дмитрия Козловского пребывала в Сочи. Но не на отдыхе, а на сборе. Вместе с командой Тамары Москвиной пара готовится к новому сезону.
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«С днем рожденья, Саша, поздравляем,
Пусть в душе сияет солнца свет!
В жизни много счастья мы желаем,
А на льду — успехов и побед!», — так оригинально поздравили с 17-летием Александру Трусову в команде Этери Тутберидзе.
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Календарь
Пока фигуристы готовятся к олимпийскому сезону, ставят программы и участвуют в шоу, ФФККР публикует календарь внутренних соревнований. Вот, например, появились даты и место проведения контрольных прокатов сборной России, которые, по традиции, являются первыми соревнованиями в сезоне. В этом году прокаты пройдут 11—12 сентября в Челябинске на ледовой арене «Трактор». В эти же сроки в Италии состоится турнир серии «Челленджер» — Lombardia Trophy.
Трансферы
Фигурист Владимир Самойлов, который, между прочим, исполняет на тренировках пять четверных прыжков, получил разрешение Федерации фигурного катания России выступать за сборную Польши. Президент ФФККР Александр Горшков лаконично прокомментировал переход спортсмена: «За какую страну он получил разрешение выступать, в ней он и должен тренироваться». Впрочем, Самойлов там тренируется уже с весны — ранее фигурист работал с Этери Тутберидзе, Евгением Плющенко, а последним местом в России для него был «Москвич» у Виктории Буцаевой.
Самойлов — не единственный россиянин, который покинул расположение сборной России в это межсезонье. Его примеру последовал Егор Мурашов, которые перешел в сборную Швейцарии. Как и у Самойлова, последним тренером у Мурашова была Виктория Буцаева. 21-летний фигурист был призером этапов Кубка России, а на последнем чемпионате России стал 13-м.