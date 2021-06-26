«Новая любовь». Загитова осваивает новый вид спорта
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о новом увлечении.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о новом увлечении.
19-летняя спортсменка начала заниматься вейкбордингом (катание на доске по волне, которую специально создает катер-буксировщик).
— Новая любовь, — написала Загитова о своем увлечении, опубликовав видео в Instagram.
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала