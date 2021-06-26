Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
1-й тайм
Италия
Австрия
00
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Уэльс
Дания
04
Хоккей. НХЛ
25.06
Монреаль Канадиенс
Вегас Голден Найтс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Йорк Айлендерс
10
Футбол. Чемпионат Европы
27.06
Нидерланды
Чехия
Футбол. Чемпионат Европы
27.06
Бельгия
Португалия
Все события
Фоторепортажи
24Главное британское дерби завершилось нулевой ничьей
19Дания обыграла Уэльс и вышла в четвертьфинал
21:39 (мск), источник: Матч ТВ

«Новая любовь». Загитова осваивает новый вид спорта

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о новом увлечении.

Наверх

19-летняя спортсменка начала заниматься вейкбордингом (катание на доске по волне, которую специально создает катер-буксировщик).

Во время загрузки произошла ошибка.

— Новая любовь, — написала Загитова о своем увлечении, опубликовав видео в Instagram.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018). Фигуристка приостановила спортивную карьеру в 2019 году, но продолжает работать в группе Этери Тутберидзе.

 Не ходили пешком: Россия — вторая на Евро-2020 по пробегу, Головин — лидер с отрывом, самый быстрый в сборной — Караваев
Экс-тренер «Зенита», немецкий врач и несостоявшийся полицейский. 10 первых героев и открытий Евро
Дания роскошна. После России она разгромила Уэльс
Чемпионы ОИ недовольны зарплатами российских футболистов
Руй Витория и проблема выбора. С чего начался сбор «Спартака»
Петербург восхитил иностранных фанатов во время Евро
Тарасова заявила, что на месте Черчесова подала бы в отставку
Ласицкене получит путевку на Олимпийские игры в Токио
Жоржиньо: C бразильского дна через монастырь в сборную Италии
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь