«Новая любовь». Загитова осваивает новый вид спорта

19-летняя спортсменка начала заниматься вейкбордингом (катание на доске по волне, которую специально создает катер-буксировщик).

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018). Фигуристка приостановила спортивную карьеру в 2019 году, но продолжает работать в группе Этери Тутберидзе.