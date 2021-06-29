Щербакова сообщила, что получила «нелепую» травму
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Чемпионка мира российская фигуристка Анна Щербакова сообщила, что получила «нелепую» травму вне тренировок.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Чемпионка мира российская фигуристка Анна Щербакова сообщила, что получила «нелепую» травму вне тренировок.
«К сожалению, эти сборы в Новогорске начались для меня с нелепой травмы, которая случилась не на тренировке. Спасибо всем, кто за меня переживал, получила очень много сообщений от вас. Но я продолжаю тренироваться и с нетерпением жду возвращения на лёд», — написала 17-летняя фигуристка в Instagram.
Характер травмы спортсменки не уточняется.
Щербакова в 2021 году победила на чемпионате мира, а также выиграла со сборной России командный чемпионат мира.