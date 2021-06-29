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16:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Щербакова сообщила, что получила «нелепую» травму

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Чемпионка мира российская фигуристка Анна Щербакова сообщила, что получила «нелепую» травму вне тренировок.

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Источник: РИА "Новости"

«К сожалению, эти сборы в Новогорске начались для меня с нелепой травмы, которая случилась не на тренировке. Спасибо всем, кто за меня переживал, получила очень много сообщений от вас. Но я продолжаю тренироваться и с нетерпением жду возвращения на лёд», — написала 17-летняя фигуристка в Instagram.

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Характер травмы спортсменки не уточняется.

Щербакова в 2021 году победила на чемпионате мира, а также выиграла со сборной России командный чемпионат мира.

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