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20:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Мозги нужны другие»: Роднина упрекнула Медведеву в саморекламе

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина оценила намерение Евгении Медведевой научиться кататься в паре.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее Медведева заявила о своем желании научиться парному катанию и начала тренироваться вместе с Александром Энбертом.

Фоторепортаж
Образы Евгении Медведевой

«Вероятно, Женя еще не все доказала, она ищет, чем заняться. Считаю, что эти заявления больше похожи на шоу, к спорту это не имеет никакого отношения. Самореклама? Да. Ей просто нужно привлечь внимание к своим новым программам. Женя не ставит перед собой цель вернуться в большой спорт в качестве парницы», — приводит слова Родниной Sport24.

«Сложно в 21 год начинать делать то, что показывают парницы уже в 12 лет. Для этого нужны другие мозги — бесстрашные. В детстве же тебе не страшно идти на выбросы и подкрутки. А в женином возрасте уже думаешь: «Оно мне надо?» — добавила Роднина.

В минувшем сезоне Медведева не принимала участия в официальных соревнованиях из-за травмы спины.

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