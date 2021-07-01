«Мозги нужны другие»: Роднина упрекнула Медведеву в саморекламе

Ранее Медведева заявила о своем желании научиться парному катанию и начала тренироваться вместе с Александром Энбертом.

Фоторепортаж Образы Евгении Медведевой

«Вероятно, Женя еще не все доказала, она ищет, чем заняться. Считаю, что эти заявления больше похожи на шоу, к спорту это не имеет никакого отношения. Самореклама? Да. Ей просто нужно привлечь внимание к своим новым программам. Женя не ставит перед собой цель вернуться в большой спорт в качестве парницы», — приводит слова Родниной Sport24.

«Сложно в 21 год начинать делать то, что показывают парницы уже в 12 лет. Для этого нужны другие мозги — бесстрашные. В детстве же тебе не страшно идти на выбросы и подкрутки. А в женином возрасте уже думаешь: «Оно мне надо?» — добавила Роднина.