«Не завидую девчонкам» Илья Авербух — о будущем Медведевой, зарплатах в ледовом шоу и шансах россиян на Олимпиаде

Илья Авербух — один из самых успешных хореографов в российском фигурном катании. 9 июля в Сочи стартуют гастроли его ледового шоу «Анна Каренина».

«Некоторые видят в любимом фигуристе игрушку»

«Лента.ру»: Одна из самых обсуждаемых тем в фигурном катании сегодня — дебют Евгении Медведевой в парном катании в вашем ледовом шоу. Как идет работа и какие элементы Евгения уже освоила?

Илья Авербух: Для Жени это определенный вызов, но она с большим желанием окунулась в работу. Я бы не говорил, что создалась новая пара, которая вот-вот начнет соревноваться, но они с Сашей Энбертом выучили несколько интересных высоких поддержек и тодес (элемент парного фигурного катания, когда партнерша описывает спираль вокруг партнера — прим. «Ленты.ру»). Речи о выбросах, конечно, пока не идет, потому что для этого нужна более серьезная подготовка.

В интервью Евгения говорила, что собирается соревноваться как можно дольше. Как опыт парного катания пригодится ей в карьере одиночницы? Не собьет ли это ее?

Я думаю, что это поможет, ведь это смежные виды фигурного катания. Женя поддерживает хорошую физическую форму, тренируется, но что будет дальше — сказать не могу.

Они с Алиной Загитовой могли заявиться на этап Гран-при, но не сделали этого. В соцсетях некоторые болельщики их осудили. Что ответить на критику?

Роль болельщиков в данной ситуации — оказывать поддержку, а не предъявлять претензии. Если есть претензии, то это не болельщики. Эти люди видят в любимом фигуристе игрушку, которая их развлекает, удовлетворяет их эго. Истинные болельщики всегда благодарны за выдающиеся выступления, которые были и у Алины, и у Жени в спортивной карьере, и готовы поддерживать любые их начинания, будь то работа на телевидении, выступления в парном катании или вообще кардинально новая профессия. А те, кто хочет на потребу самим себе загонять их, — это не болельщики.

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Мы еще увидим Медведеву и Загитову на международных соревнованиях?

Все возможно, но я бы не загадывал.

«Борьба не сводится только к Валиевой и Щербаковой»

Следующий сезон — олимпийский. Ваш прогноз на Игры в Пекине? Удастся ли повторить результат прошлого чемпионата мира, когда на турнире в Швеции российские фигуристы завоевали три из четырех золотых наград?

Бесспорно, шансы у нас есть. Женское одиночное и парное — наши виды, как и командный турнир. В танцах тоже поборемся, ведь Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в Стокгольме. Тут, правда, нельзя забывать, что Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон не участвовали (французский дуэт, четырехкратные чемпионы мира — прим. «Ленты.ру»), а они будут создавать сильнейшую конкуренцию. Шансы у наших и у французов равные, я бы сказал. Хотя есть еще американцы… Ну, а в мужском одиночном катании наш предел мечтаний, если все будут живы-здоровы, — бронзовая медаль. Нэйтан Чен и Юдзуру Ханю на данный момент абсолютно недосягаемы. Хотя, конечно, спорт и Олимпиада всегда непредсказуемы.

Возвращаясь к танцам: всегда обидно за Александру Степанову и Ивана Букина. Иногда кажется, что их откровенно засуживают. В чем их проблема?

Очень люблю эту пару, бесконечно уважаю их тренеров, мы много работаем вместе и очень дружны. Отчасти, конечно, дело в том, что у нас две прекрасные танцевальные пары. Двум парам из одной страны претендовать на пьедестал достаточно сложно. Саша и Ваня об этом сейчас, может быть, не задумываются, но вполне возможно, что как раз следующее четырехлетие станет их временем. Я хотел бы, чтобы они к своим золотым медалям обязательно пришли, они этого точно достойны.

Хотя и в этом сезоне они, конечно, могут на многое претендовать. Немало зависит от программ, которые подготовят и они, и конкуренты. В прошлом году Степановой и Букину мешали травмы, они долго входили в сезон. Если в этот раз начнут выступать раньше, это им поможет.

Но самое пристальное внимание, конечно, обращено к женскому одиночному катанию. В чем Камила Валиева сильнее Анны Щербаковой и наоборот?

Так я бы точно не сравнивал. Аня Щербакова — выдающаяся фигуристка с бойцовским характером, уже чемпионка мира, известная трудолюбием и верностью тренеру. Камила Валиева — восходящая звезда, уже не раз нас поражавшая. За ней молодость, если так можно сказать (смеется). Мы уже не раз видели, что врывающиеся в олимпийский сезон фигуристки становятся чемпионками. Это показывали Юлия Липницкая и Алина Загитова. У них не было бэкграунда больших побед, так что психологически им, возможно, выступать было легче.

Но борьба не сводится только к противостоянию Камилы и Ани. Есть и Саша Трусова, которая вернулась к своему тренеру и работает за троих. А если Алена Косторная восстановит тройной аксель, она тоже будет абсолютно конкурентоспособна, потому что катание у нее выдающееся. Плюс Майя Хромых, которая показала два четверных прыжка. В общем, борьба будет очень интересной, не завидую каждой из девчонок — психологическое напряжение будет колоссальное.

Про Елизавету Туктамышеву только не сказали. Какие у нее, на ваш взгляд, перспективы?

В этом году я делал Лизе короткую программу. Получилось, кажется, интересно, ей очень нравится. Она уже легенда, и ее серебро на чемпионате мира в Швеции — большое достижение. Она в строю, борется, я видел, как она настраивается на этот сезон.

Все понимают, как трудно попасть в олимпийскую сборную, но этот скепсис в отношении Лизы существует давно, а она отвечает на все высокими местами.

Из иностранных конкуренток выделяют американку Алису Лью. Россиянкам стоит ее опасаться?

Того, что я видел, опасаться не стоит. Может, что-то изменится. Рика Кихира, наверное, единственная, кто может что-то достойное показать. Она не справилась с нервами на чемпионате мира в Швеции и на командном чемпионате мира в Японии, но если бы она все сделала… Из иностранок пока только ее видно.

«Сейчас в шоу идут не только за деньгами»

Евгений Плющенко после вылета сборной России по футболу с Евро заявил, что если бы в фигурное катание направили хотя бы 30 процентов денег, которые получают футболисты, мы выигрывали бы все турниры. Кто-то ответит на это: мы и так побеждаем. Так есть ли прямая связь между деньгами и результатами — конкретно в фигурном катании?

Конечно, связь между деньгами и результатом есть, потому что для спорта высоких достижений нужны, например, ледовые арены, а профессиональные тренеры должны получать адекватные зарплаты. Есть прямая связь, но, на мой взгляд, это все-таки немножко популистские заявления.

Во-первых, в России на фигурное катание выделяется достаточно много средств. Во-вторых, у каждого вида спорта есть свой рынок. С таким же успехом фехтование, имеющее меньшую медийность, например, может сказать: заберите деньги у фигуристов и отдайте нам, мы будем выигрывать. Это некорректно, в данной ситуации проблему в футболе надо искать глобально.

Насколько сопоставимы призовые на чемпионате мира по фигурному катанию и гонорары спортсменов, исполняющих главные роли в ведущих российских ледовых шоу?

Одно с другим связано. Сначала ты должен завоевать титулы, на турнирах призовые будут не очень большими, если брать мир спорта. До 100 тысяч долларов, кажется…

В Стокгольме чемпионы получили по 64 тысячи.

Ну вот, если потом работать в ледовых шоу, то теоретически за год работы можно заработать и больше. За сто выступлений, скажем.

Раньше, как мне кажется, фигуристы шли в шоу за деньгами. Сейчас что-то изменилось? И почему, как вам кажется?

Раньше это были не шоу, а, по сути, просто показательные выступления. Кажется, мне удалось поменять восприятие действа на льду, и вслед за мной похожие проекты стали организовывать Женя Плющенко, Таня Навка, появились театральные коллективы.

Простое показательное преобразовалось в спектакль, где спортсмены становятся героями литературных произведений, работают как полномасштабные артисты уровня большой сцены, и это повлияло на психологию. Сейчас, по крайней мере, ко мне в проекты идут не только за деньгами, но и чтобы сказать то, что не успели в спорте.

Вы работали и работаете с большим количеством спортсменов. У кого из них вы видите способности в будущем стать большим хореографом?

Интересный вопрос. Вот Женя Медведева — может, немного и побаивается, но она могла бы быть как хореографом, так и режиссером различных мероприятий. У нее необычное видение. Многие ребята тяготеют к тому, чтобы творить, но из действующих спортсменов я бы назвал только Женю.

«С Тутберидзе можно душевно поговорить за жизнь»

В одном интервью вы говорили, что вас с Этери Тутберидзе роднит незащищенность в социальных сетях. Как объяснить то, что на долю тренера, который готовит лучших в мире одиночниц, выпадает так много критики от болельщиков?

Не только мы с Этери, но и многие другие обезоружены и обескуражены. Ведь соцсети дают возможность критиковать, не имея профессиональных знаний. Но на все нужно отвечать результатом. Вся эта пена, которая вокруг, задевает только поначалу, а потом привыкаешь. Результат — единственный ответ балабольству соцсетей. Понятие уважения там утрачено.

С соцсетями понятно, а если говорить о критике от иностранцев? Это зависть?

Критикуют тех, кто идет вперед. На это не стоит реагировать. Когда ты доказал, что ты законодатель, ты просто делаешь свое дело — насколько хватает сил.

Опишите Этери Георгиевну, исходя из личного общения.

Это человек с внутренним стержнем, очень сильная женщина. Коммуникабельная, с ней можно душевно поговорить за жизнь. Но при этом всегда чувствуется, что перед тобой большая личность.